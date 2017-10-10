Karatay uyardı: Yumurtayı böyle yemeyin!

Prof. Dr. Canan Karatay, fazla pişirilmiş yumurtanın faydasını kaybettiğini, sağlığa yararından çok zararı olabileceğini açıkladı.

Yumurtanın sarısının etrafı fazla pişmekten grileşmiş, yeşillenmiş ise o yumurta sağlığınız için zararlı hale dönüşmüştür. O yumurta dünyanın en iyi tavuğunun yumurtası bile olsa Omega-3 yağı, trans yağa dönüşmüş demektir. Bu durumda yumurta size yarardan çok zarar verecektir.

Prof. Dr. Canan Karatay yumurtanın pişirilme şekliyle alakalı şu tavsiyelerde bulundu;

"Yumurtalar özellikle kayısı kıvamında olmalı ya da tereyağında düşük ısıda katılaştırılmadan hafifçe pişirilmelidir. Çünkü yumurta uzun süre haşlandığı zaman, sarısının etrafında gri-yeşil bir renk oluşmakta ve ağzımıza aldığımızda dağılıp un ufak olmaktadır.

Aşırı pişirilme ve haşlanma sonucu, doğallığını kaybetmiş olan yumurta sarısı içinde bol miktarda trans yağ meydana gelmiştir. İşte, asıl sağlığa zararlı olan doğal yumurtanın kendisi değil de, kötü pişirilme sonucu ortaya çıkan trans yağlardır.

Bu nedenle, yumurta pişirilirken yüksek ısıda yandığı ya da kızartıldığı zaman da, aynı şekilde doğallığını kaybettiğinden ve bol miktarda trans yağ meydana geldiğinden sağlığa zararlı ve tehlikeli bir hale gelir."