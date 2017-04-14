Karın şişkinliği nasıl önlenir?

Yürümek

Yürümek asla eskimeyen ve çok faydaları olan bir aktivitedir. Düşük yoğunlukta bir egzersizdir, hızınızı kendiniz belirlersiniz, özel aksesuarlar veya ekipman gerektirmez, yalnız veya beraber yapılabilir. Ayrıca dik dururken hareketli olmak kombinasyonu şişkinliğin azalmasına yardımcıdır.

Yüzmek

Yüzmek sindirim sistemini toparlamak için mükemmel bir egzersizdir. Bir yandan vücudunuzun formunu desteklerken, tüm sistemleri hareketlendirir. Kramplara sebep olmaması için yedikten sonra yüzmek için en az 1 saat beklemeyi ihmal etmeyin.

Spontane Olun

Günlük rutinlerden kaçınmak yeni kişilerle, yiyeceklerle, aktivitelerle ve tecrübelerle karşılaşmayı sağlar. Eve dönerken farklı bir yoldan gitmek bile vücudun ve zihnin enerjisini artırır. Ancak kan akışını ve sinir sistemini en etkili şekilde canlandırmak için dans dersi gibi bir aktiviteyi tercih edebilirsiniz.

Yoga ve Pilates Yapın

Hem zihni hem de vücudu esnetmeyi hedefleyen bu sporlar belki her kişiliğe uygun değildir. Ancak şişkinlik yaşayan bir yoga veya pilates hocası görmeyeceğinizden emin olabilirsiniz. Kahraman pozu, Aşağı Bakan Köpek pozu, Oturarak Öne Eğilme pozu, Masa Üstü pozu ve twistler şişkinliğe karşı en etkili olan yoga pozlarıdır.

Atıştırmalıklar Yiyin

Durumunuzu kötüleştirmeyecek atıştırmalıklarla kendinizi mutlu etmek önemlidir. Lezzetli probiyotik yoğurtlar bunu en iyi şekilde karşılar. Hem bu meyveli tatlının keyfini çıkarabilir, hem de şişkinliğe veda edebilirsiniz.