Kilo vermeyi durduran 5 hata

Yağı tamamen kesmeyin

Vücudunuzun vitaminleri kullanabilmesi için yağa ihtiyacı vardır. Diyet sırasında yağ kullanımını tamamen kesmek ise sağlıklı beslenme için ihtiyaç duyulan gerekli besinlerden vücudunuzu mahrum etmek anlamına gelir. Aynı zamanda yağsız ya da az yağlı olarak satılan birçok ürün, içinde fazla seviyede şeker bulundurur. Trans yağlar yerine doğal yağları tercih etmeniz daha doğru karar olacaktır. Yemeklerinize avokado, balık, fındık gibi içinde doğal yağ barındıran besinleri ekleyerek tüketmek sizin için daha yararlı olacaktır.

Meyve sularından uzak durun

Her sabah uyandığınızda ya da her acıktığınız meyve suyu içmemeye çalışın. Çünkü sıkma meyve suyu da olsa sağlıklı olarak düşünüp tükettiğiniz meyve suyunun içinde bol miktarda şeker vardır. Bu da rejiminiz boyunca alacağınız şeker miktarının yüksek olmasına yol alacaktır.

Her gün tartıya çıkmayın

Vücut ağırlığınız, her gün düzensiz bir şekilde değişiklik gösterir. Bu nedenle her iki haftada bir tartıya çıkmak, daha çok motive olmanıza yardımcı olacaktır. Tartıya her çıktığınızda karşınıza çıkan yüksek sayılar nedeniyle paniklememelisiniz, sadece yediklerinize ve yaptığınız egzersizlere dikkat ederek zamanla kilo kaybı yaşayacağınıza odaklanmalısınız.

Sadece spor yetmez yediklerinize de dikkat edin

Eğer amacınız kilo vermek ise yemeklerinize de dikkat etmelisiniz. Spor yapıyorsunuz diye istediğiniz yemeği tüketmek ne yazık ki kilo vermenize yardımcı olmaz. Canınızın her çektiğini yemek yerine daha çok kalori yakmaya odaklanın. Hamburger, kızartılmış patates gibi kalorili yemekler tüketmek yerine sebze, meyve, protein içeren besinleri daha çok yemelisiniz.

İyi bir diyet için kahvaltı şart

Sabahları koşuşturma sırasında çoğu zaman atlanılan kahvaltı aslında diyet sırasında yapılan en büyük hatalardan biri. Kahvaltı öğününü atlamanız öğlen yemeğine çok fazla yüklenmenize neden olur. Bu nedenle mümkün olduğunda sabah kahvaltınızı atlamamaya ve güçlü yapmaya özen gösterin. Gün içinde sabahları kuvvetli, öğlenleri hafif, akşamları ise az miktarda yiyeceğiniz yemek, kilo vermenize yardımcı olacaktır.