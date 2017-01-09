Kışın cilt lekelerinizden kurtulun

Memorial Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Lütfiye Çoban, cilt lekelerinin modern uygulamalarla tedavisi hakkında bilgi verdi.

Doğru peeling uygulaması lekeleri yok edebiliyor

Güneş ışınları, leke oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle cilt lekelerinin önlenmesi için güneşten korunulmalıdır. Gebelik ve doğum kontrol ilaçlarının kullanımında; yaz mevsiminde deniz, havuz, piknik, gibi açık hava aktiviteleri sırasında; ağda gibi işlemlerden sonraki günlerde güneşten sakınmak ve güneş koruyucu ürün kullanmak önemlidir. Bu yüzden deriyi tahriş eden peeling gibi uygulamaların yazın yapılmaması gerekmektedir.

Tedavi boyunca güneşten korunmak büyük önem taşıyor

Lekenin yapısına, cilt rengine ve mevsime göre tedavi planının oluşturulması önemlidir. Leke tedavisinde ilk adım, tedavi boyunca güneşten korunmanın devam etmesidir. Hastaların bir kısmında bazı leke açıcı kremler yeterli olurken, bazı hastalarda peeling veya lazer gibi işlemlere ihtiyaç duyulur. Bu amaçla en sık uygulanan işlem, meyve asitleri ile yapılan glikolik asit peelinglerdir. 2-4 hafta aralar ile yapılan peeling işlemi, derinin üst tabakalarındaki lekeli bölgenin pullanıp dökülerek soyulmasını sağlar. Oluşmuş lekelerin tedavisinde mutlaka dermatoloji uzmanlarına başvurulması gerekmektedir.

Cilt lekeleri psikolojik problemlere yol açabiliyor

Deriye renk veren melanin pigmentinin artması sonucu oluşan cilt lekeleri, ciddi kozmetik bir sorun olarak hastalarda sosyal ve psikolojik problemlere yol açabilmektedir. Bu grupta tedavi edilebilen lezyonlar; güneşe ve yaşa bağlı oluşan çil ve lekeler, doğuştan bulunan bazı lekelerle benler ve hamilelikte oluşan lekelerdir. Lekenin deri içinde bulunduğu derinlik, hastanın cilt rengi gibi faktörlere bağlı olarak uygulanan lazerler farklı olmakta ve tedavi başarı oranı değişmektedir.

Lazer tedavisi lekelerin giderilmesinde önemli rol oynuyor

Peelinglere göre daha derin bir soyulma gerektiği zaman fraksiyonel lazerler kullanılmaktadır. Fraksiyonel lazerler, son yıllarda deriyi soyma işleminde, doktora ve hastaya büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu işlem hemen hemen her leke türünde oldukça yararlı olmaktadır. Fraksiyonel lazerler dışında 532, 540 ve 570, 1064 nm dalga boyuna sahip lazerler de deride soyulma yapmadan sadece leke bölgesine etki ederek, çil ve yaşlılık lekesi şeklindeki bazı lekelerin tedavisinde kullanılmaktadır.