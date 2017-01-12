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Kışın D vitaminine dikkat

Uzmanı, soğuk ve güneşsiz havalarda vücudun D vitaminine çok ihtiyacı olduğunu söyleyerek, 'Sebze ve kırmızı et gibi besinlerinde bulunan D vitaminine, A vitamininden zengin gıdalara, yağ asitleri için ise balıklara yönelmek doğru olur' dedi.

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Her mevsimde farklı bir beslenme programı uygulanması gerektiğine dikkat çeken İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Nazlı, şu şekilde konuştu: "Mevsim değiştikçe insanların beslenme ihtiyaçları da değişiyor. Soğuk havalarda vücut mekanizması nasıl davranıyorsa, beslenmede de vücut kendini ona göre düzenliyor. Aşırı soğuk havalarda insan vücudu tembelleşir ve dinlenme pozisyonuna geçer. Kendini korumak isteyen metabolizma da daha az kalori yakar, çabuk acıkır ve buna göre de beslenme ritmi değişir. Vücut, çok hareketli olmayacağı için, kalorisi çok olmayan besinlere yönelir. Soğuktan korunmak isteyen metabolizma yağlanmaya ihtiyaç duyar. Vücut şekerli besinlerden uzak dururken, proteinler normal seyrinde alınmaya devam eder."
 
Prof. Dr. Nazlı, kış aylarında vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinlerle ilgili şunları söyledi: "Vücudumuz kış aylarında bazı vitaminlere ihtiyaç duyacağı için beslenme şeklinde de değişiklik yapılması gerekir. Kışın bazı hastalıklar kendini göstereceği için, vücudun savunma sisteminde bir yavaşlama meydana gelebilir. Bu yüzden hastalanmamak ve vücudun hareketsiz kalmaması için kalorili ve vitamin yönünden zengin besinler tüketilmelidir. Özellikle kış aylarında fazlasıyla ihtiyaç duyulan C vitamini; turunçgiller, limon ve brokoli gibi sebze ve meyvelerde bulunur. Pırasa, kereviz ve ıspanak gibi kış sebzeleri de bol miktarda tüketilmelidir. Günde en az 2-2.5 litre su tüketilmelidir. Kışın içildiğinde büyük fayda sağlayacak ve su ihtiyacını da karşılayacak ıhlamur, adaçayı, kuşburnu gibi içecekler de içilmelidir. Çocuklar ise çok hareketli olduklarından dolayı enerji ağırlıklı beslenmeleri gerekmektedir."
 
Sporun da beslenme kadar önemli olduğuna dikkat çeken Nazlı, sözlerini şu şekilde bitirdi: "Kış aylarında düzenli ve dengeli beslenmenin yanı sıra spor yaparak metabolizmayı aktif hale getirmek gerekir. Bunun için de spor salonlarına gitmek ya da evde birtakım egzersizler yapmak sağlık için büyük önem taşır. Üşütmemek kaydıyla yürüyüş yapmak da vücuda büyük fayda sağlayacaktır."

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