Kızılay Suriyelilerin yanında

Türk Kızılayı Sınır Yardımları Operasyon Yöneticisi Hakan Sarı hem ülke ve hem de Suriye topraklarındaki ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalıştıkları söyledi. Sarı, İdlib bölgesinde 12 yetimhane ve 5 kampın desteklenmeye devam edildiğini bildirerek, burada bazı özel projeler gerçekleştirdiklerini aktardı. Suriyelilerin istedikleri ve beğendikleri kıyafetleri almaları için “Türk Kızılayı Sevgi Mağazası” açtıklarını hatırlatan Sarı, ihtiyaç sahiplerinin bu mağazada tepeden tırnağa giydirildiğini belirtti.