Kızılay Suriyelilerin yanında
İç savaşın sürdüğü Suriye’ye Türk Kızılayı, gıdadan ilaca, kıyafetten barınma gereçlerine kadar tüm ihtiyaçların karşılanması amacıyla 2017 yılında yaklaşık 7 bin araçlık insani yardım malzemesi gönderdi.
Türk Kızılayı Sınır Yardımları Operasyon Yöneticisi Hakan Sarı hem ülke ve hem de Suriye topraklarındaki ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalıştıkları söyledi. Sarı, İdlib bölgesinde 12 yetimhane ve 5 kampın desteklenmeye devam edildiğini bildirerek, burada bazı özel projeler gerçekleştirdiklerini aktardı. Suriyelilerin istedikleri ve beğendikleri kıyafetleri almaları için “Türk Kızılayı Sevgi Mağazası” açtıklarını hatırlatan Sarı, ihtiyaç sahiplerinin bu mağazada tepeden tırnağa giydirildiğini belirtti.
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