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Kolera can almaya devam ediyor

Yemen'deki kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının bin 205'e yükseldiği bildirildi.

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Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, 27 Nisan'dan bu yana Yemen'de 179 bin 548 şüpheli kolera vakası görüldüğü ve bunlardan bin 205 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
 
DSÖ, iki gün önce yaptığı açıklamada, ülkedeki kolera salgınında bin 146 kişinin öldüğünü kaydetmişti.
 
Ülkedeki sağlık makamlarının önüne geçemediği kolera salgını için DSÖ, Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gibi uluslararası örgütler tarafından Yemen'e tıbbi malzemeler gönderilmişti.
 
Yemen'de iki yılı aşkın süredir süren çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

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