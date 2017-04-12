Kulak çöpü kullananlar dikkat!

“Düzensiz ilaç kullanımı çınlamaya neden oluyor” diyen Titiz kulak çınlaması şikâyetleri üzerine birçok vatandaşın kendilerine başvurduğunu dile getirdi. Vitamin eksikliğinin de kulak çınlaması yaşatabileceğini belirten Titiz, doktor kontrolünün öneminin üzerinde durdu.

‘Ani işitme kaybı 3 günden az sürede gerçekleşir’

İşitme kaybının her yaş için önemli olduğunu fakat özellikle iki yaş altı çocuklarda yaşanabilecek işitme kayıplarının ciddiye alınması gerektiğine vurgu yapan Doç. Dr. Ali Titiz, ani işitme kaybının 3 günden az sürede gerçekleştiğini kaydetti. Titiz, kulakta meydana gelen bazı sorunların doğru zamanda teşhis edilmeyip tedavisi yapılmadığı takdirde geri döndürülemez işitme kayıplarının yaşanabileceğini de anlattı.

Kulak temizliği yaptırılmalı mı?

Kulak temizliği konusunda merak edilen soruları yanıtlayan Titiz şunları söyledi: “Kulak temizliği uzman hekimler tarafından yapılmalı. Kulak çöpü kullanımını ise önermiyoruz. Kulağın kendi yapısında temizleme özelliği zaten var. Ayrıca kulağa sokulan pamuklu çubuk, vücuttan atılmak üzere olan salgıyı iterek kulak zarını kapatabiliyor, bu durum da duyma bozuklularına neden oluyor” diye konuştu.