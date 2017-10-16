Kulak enfeksiyonu için sarımsak
Kulakların temizlenmeye ihtiyacı olduklarına mı inanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Görünen o ki, sadece diş kulağın pamuk ile temizlenmesi kulak temizliğin için yeterli.
Kulak temizleme çubukları, kulağın dış bölgesi ve kepçesini temizlemek amacıyla üretilmiştir.
Kulak temizleme çubuğunu kulağınıza sokmanız, kulak deliği kanalınızdaki kulak kirini daha içeri itmekten başka bir işe yaramaz.
Ayrıca kulak temizleme çubuğunu kulağınıza sokmanız kulak zarına hasar vererek duymanıza zarar vermenize neden olabilir.
Kulak kiri kulak kanalını nemli tutmaya yarar.
Kulaklarınızı temiz tutmanın en iyi yolu ona hiç dokunmamaktır.
Duyma sorunu ve aşırı kulak kiri şikayetiniz varsa doktora görünmelisiniz.
Sarımsağın antibiyotik etkisi olduğundan kulak enfeksiyonunuz varsa, bir ipe bağladığınız bir diş sarımsağı kulak dışına yerleştirip yarım saat bekleyin.
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