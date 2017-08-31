‘Kuru’ kaldığı günlerde çocuğunuzu ödüllendirin
Çocukların hayatında en önemli dönemeçlerden biri tuvalet eğitimi. Uzmanlar, 5 yaşından sonra devam eden alt ıslatmalarda sorunun nedenini anlamak için mutlaka doktora gidilmesini öneriyor.
- SELİM EFE ERDEM
Pek çok anne baba 5 yaşına gelmiş çocuğunun geceleri altını ıslatmasından endişe duyuyor. Kimileri çocuğunu cezalandırma yoluna giderken, uzmanlar bunun son derece zararlı olduğunu vurguluyor. Peki gündüz tuvalet alışkanlığı kazanmış çocuklar, geceleri neden altını ıslatabiliyor ve aileler nelere dikkat etmeli? Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cem Akbal, Star Gazetesi’ne önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Uzmanlar 5 yaşından sonra çocuklarda alt ıslatmanın yüzde 15-17 oranında görüldüğünü, bu sorunun çocuğun sosyal hayatını etkileyebildiğini ve psikolojisinin bozulmasına neden olabildiğini açıkladı.
SORUN GENİZ ETİNDE OLABİLİR
Üroloji uzmanı Prof. Dr. Cem Akbal 5 yaşına gelmiş bir çocuğun fiziksel olarak gündüz ve gece idrar kesesini kontrol edebiliyor olması gerektiğini belirtti. Prof. Akbal “5 yaş ve sonrasında gece idrar kaçırma devam ediyorsa bu çocukta sorun olduğu anlamına gelir. Mutlaka doktora başvurmak gerekir” diye açıkladı. Sorun fiziksel de olabilir, psikolojik de! Öncelikle sorunun nedeninin anlamak için uzmana danışması gerektiğini belirten Prof. Dr. Cem Akbal “Gece fazla miktarda idrar üretimi, mesane problemleri, uyku problemleri, geniz eti ve uyku apnesi, genetik ve hormonal faktörler önemli sebepler olarak karşımıza çıkıyor. Tuvalet eğitimi bitimi sonrası en az 6 ay kuru dönemi olan, aniden altını ıslatmaya başlayan çocuklarda ise psikolojik problem olup olmadığı araştırılmalıdır” dedi.
Bu önlemler fayda sağlayabiliyor
Çocuklarda, gece altını ıslatmasının nedenini saptamak için ailenin vereceği bilgi ve tam idrar tahlilinin yeterli olabildiğini belirten Prof. Dr. Cem Akbal, çocukların kesinlikle cezalandırılmamaları gerektiğini vurguladı.
GECE BİR KEZ KALDIRIN
Tedavide ise öncelikle gece yatmaya yakın sıvı kısıtlaması, uykudan önce tuvalete gönderilmesi, gerekirse gece bir kez kaldırılması, gündüz fazla su içilmesi, tuzlu yiyecek ve asitli içeceklerden kaçınılması gibi önlemler alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Cem Akbal “Çocuğun cesaretlendirilmesi, motive edilmesi, kuru kaldığı günlerde ödüllendirilmesi de önemli” şeklinde önerilerde bulundu.
ALARM CİHAZLI ÇÖZÜM
Sorunun devam etmesi durumunda alarm tedavisinden yararlandığını dile getiren Prof. Akbal “Bu kapsamda çocuğun iç çamaşırına enüretik alarm cihazı konuluyor, altı ıslanır ıslanmaz cihaz alarm veriyor. Bunun dışında gece idrar üretimi fazla olan çocuklara ilaç tedavisi de uygulanıyor” diye konuştu.
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