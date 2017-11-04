Limon suyuna sarımsak atıp içerseniz...

1-Tüm damar iltihaplarını (vasküler) tedavi ediyor, tıkanan damarları açıyor, damar sertliklerini ve hipertansiyonu önlüyor.



2-Kolesterol ve lipidi düşürüyor, zararlı yağların yakılmasını sağlıyor, kilo verdiriyor, bazal metabolizmayı hızlandırıp yağların yakılmasını sağladığı için iştahı açıyor, vücuttaki şeker oranını dengeliyor, pankreasin yenilemesini sağlıyor.



3-Böbrek ve safra taşlarını eritiyor, idrar söktürüyor, vücuttaki şişkinliği yok ediyor ve dokularda ödem oluşmasını engelliyor.



4-Helycobeacter pylori adlı ülser mikrobunu öldürerek, mide ve oniki parmak bağırsağı ülserinin kesin tedavisini yapıyor.



5-Tüm romatizmal iltihabi önleyor, her tür romatizmal ağrıları dindiriyor, kireçlenmeyi önlüyor, eklem yüzeylerinin yenilenmesini sağlıyor ve her türlü ağrıyı kesiyor.



6-Beyin hücreleri ve tüm sinir sistemlerini yeniliyor, sinirdeki aksiyon potansiyelini düzenleyip ileri refleks hızını artırıyor, felç ve inme riskini azaltıyor.



7-Vücudun bağışıklık sistemini son derece mükemmel hale getiriyor ve her türlü alerjiyi, özellikle de damarsal kökenli ve strese bağlı cilt alerjilerini kökünden engelliyor. Kanser oluşumlarına karşı tüm vücudu koruyor.



Malzemeler

• 2 Litre hiç su katılmamış sıkılmış limon suyu, • 40 diş soyulmuş ve ezilmiş sarımsak (Mümkünse Anadolu’da yetiştirilmiş ithal olmayan sarımsaklardan), • Ağzı sıkı kapanan koyu renkli, ışık almayan bir cam kavanoz. Pet şişeler kullanmanız sakıncalıdır, cam kullanmanız tavsiye edilir.



Hazırlanışı



2 Litrelik kavanozu dolduracak kadar limon satın alın. Limonların suyunu iyice sıkıp şişeye doldurun. Soyulmuş 40 diş orta boy sarımsağı yıkamadan, ezerek limonun içine atıp, şişenin kapağını sıkıca kapatın. 25 gün boyunca serin bir yerde tutun. Her gün birkaç kez çalkalayın. Yaklaşık 25 gün sonra, sarımsakların limon suyunun içinde eridiğini göreceksiniz. 25 gün sonra hazır hale gelen karışımdan, her sabah kahvaltıdan yarım saat önce yarım çay bardağı için. Bunu hergün düzenli olarak ve mümkünse aynı saatte yapın. Bu karışımın içine asla başka bir madde katmayın (şeker, tuz, tatlandırıcı vs ).