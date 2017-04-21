Limonun çok şaşıracağınız faydaları

Ülkemizde yetişen hemen her mevsim bulabileceğimiz bir gıda limon. Eğer tansiyonunuzun düşme gibi bir sorunu yoksa yeterli ve düzenli tüketildiğinde vücuda faydalı olan limonun hangi hastalıklara rahatsızlıklara iyi geldiğini kısaca öğrenelim...

- Bir kaç damla limon suyunu sıcak suya ekleyip içtiğinizde sindirim sistemi sorunlarına iyi gelir ve karaciğeri temizler.

- İçindeki asitle enfeksiyonlarla savaşır.

- Kalp krizi, kalp-damar rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıklardan vücudu koruyan bir antioksidandır.

- Çok az miktarda gliserin ile uygulandığında limon suyu kuru ciltlere iyi gelir.

- Tansiyonu düşürür ve iyi kolesterolü arttırır.

- Limon suyu deniz canlıları ve et üzerine sıkıldığında bakterileri öldürür. Bu sayede sindirim sistemi sorunlarını önler.

- Kolon, prostat ve göğüs kanserini azaltan bir anti-kanserojen besindir. Hücrelerdeki metabolizma sorunlarını giderir ve bu sayede kanser oluşumunu engeller.

- Güneş altında kurutulmuş ve ardından öğütülmüş limon kabuğu saçlara uygulandığında vücudu serinletir ve baş ağrısını alır.

- Sivilcelere uygulandığında akneleri kurutur.

- Limon suyu saçların rengini açar ve cildi beyazlaştırır.

- Limon suyu dildeki iltihaplara iyi gelir.

- Soğuk algınlığını iyileştirir. İdrar yollarında görülen enfeksiyonlara karşı etkilidir.

- Limon suyu cilde parlaklık kazandırır.

- Limon suyu gargara yapmak için de kullanılır. Plakları temizler, dişleri beyazlatır ve diş minesini güçlendirir.

- Bazı böcek ve sineklerin soktuğu bölgelerde panzehir görevi görür ve ağrıyı alır.

- Limon suyuna koyulan bir tutam tuz her sabah içildiğinde kolesterolü düşürür ve zayıflatır.

- Limon suyu susuzluk ve ishale karşı etkilidir.

- Her gün bir yemek kaşığı limon suyu astıma iyi gelir.