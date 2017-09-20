Liseli Reyan kanserle verdiği mücadeleyi kaybetti

Samsun’da yaşayan Seval- Mehmet Kaya çiftinin 2 kızından Reyan’a 3.5 yıl önce kemik kanseri teşhisi konuldu. Genç kız ardından İstanbul’daki özel bir hastanede kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görmeye başladı. Hastalığını yenmek için büyük mücadele veren ve sosyal medyadaki hesaplarından videolar paylaşarak yaşadıklarını anlatan genç kızdan dün acı haber geldi.

4’üncü defa hastalığı nükseden Kaya, hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi bu gün İlkadım İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki evinin önüne getirilerek yakınlarından helallik alındı. Reyan Kaya için bugün ikindi namazı sonrasında Asri Camii’de cenaze namazı kılınacağı ardından cenazesinin Asri Mezarlıkta toprağa verileceği belirtildi.