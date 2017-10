Meme kanserinde doğru bildiğiniz yanlışlar

eme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü. Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon kadına meme kanseri tanısı konuyor. Ülkemizde de her 8 kadından 1’i yaşamının bir döneminde meme kanserine yakalanıyor. Ama son yıllarda tanı ve tedavisindeki gelişmeler sayesinde meme kanseri artık ölümcül bir hastalıktan çıkıp kronik bir hastalığa dönüştü. Buna rağmen kulaktan kulağa yayılan hatalı bilgiler tanıyı geciktirerek tedavinin başarısını olumsuz yönde etkiliyor. Doç. Dr. Can Atalay meme kanserinde doğru sanılan yanlış bilgileri anlattı.

- Yanlış: Meme kanseri genç yaşlarda görülmez.

- Doğrusu: Yaş ilerledikçe daha fazla saptanan bir kanser türü olmasına karşın, ülkemizde 35 yaş altında tanı konulan meme kanseri hasta sayısı giderek artıyor. Resmi meme kanseri tarama programında mammografi çektirme yaşının 49’dan 40’a indiğini biliyoruz.

-Yanlış: Göğüste saptanan kistler kanser riskini artırıyor.

- Doğrusu: Kistlerin yüzde 90-95’i sıvı içeren basit kesecikler. Bu tipteki kistlerin izlenmeleri gerekiyor. Karmaşık kistler de ise sıvının yanı sıra katı alanlar da içerdiğinden iğne biyopsisi yapılmasını gerektirebiliyor.

- Yanlış: Kitleye biyopsi yapılması kanserin yayılmasına neden oluyor.

-Doğrusu: Biyopsi sırasında ve sonrasında kanserin yayılma riski çok düşük.

-Yanlış: Teşhis konulan kadınlarda mastektomi ameliyatı mutlaka gerekiyor

- Doğrusu: Son 30-35 yılda yapılan çalışmalar hastaların yüzde 70-80’inde meme korunarak tümörün güvenli cerrahi sınırlarla çıkartılabileceğini gösteriyor. Meme boyutuna göre tümörü büyük olan hastalarda ameliyat öncesi ilaç tedavisiyle tümör boyutu azaltılarak meme koruyucu cerrahi yapılabiliyor.

-Yanlış: Meme kanseri için uygulanan meme koruyucu cerrahi sonrası estetik açıdan iyi sonuçlar elde edilmiyor

- Doğrusu: Ameliyat edilen meme içindeki dokuların yer değiştirmesi temeline dayanan onkoplastik cerrahi teknikleri geliştirildi. Bu teknikler kullanılarak memede mevcut olan daha büyük tümörler güvenli cerrahi sınırlar sağlanarak ve daha iyi estetik sonuçlar elde edilerek çıkartılabiliyor.