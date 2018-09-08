Mezoterapi ve PRP ile sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz

SAÇ MEZOTERAPİSİ ve PRP NEDİR?

Saç dökülmesi her zaman sanıldığı gibi kötü sonuçların habercisi değildir. Sağlıklı saç telleri gün içerisinde 100-150 tel arasında dökülebilir. Dökülen saçların yerine zamanla yeni saçlar çıkar. Saç bu şekilde kendini yenilemiş olur. Ancak yeni çıkan saçlar dökülen saçlardan az ise bu noktada saç dökülmesi sorun haline gelebilir. Dökülen saçların yerine saç çıkmaması kellik sorununu da beraberinde getirebilir.

Saç mezoterapisi ve PRP, saç dökülmesi ve kellik gibi sorunlar için geliştirilen en kesin yöntemler arasında yer almaktadır. Hastadan alınan kanın özel tüpler ve santrifüj yöntemleri ile ayrıştırılması sonucu PRP elde edilir. PRP içinde kan damarı oluşumunu tetikleyen, saçlı deriyi besleyen hastaya ait maddeler vardır. Mezoterapi de saçın ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve aminoasitlerin, kan damarı genişleticilerinin saç derisine enjekte edilmesi şeklinde uygulanan bir yöntemdir. Mezoterapi uygulanırken saç derisine enjekte edilen ilaçlar düşük doz olarak ayarlanmalıdır. Bu yöntem ağızdan alınan ilaçlardan daha etkili olmakta ve daha hızlı bir şekilde sonuç göstermektedir. PRP ve mezoterapi bölgesel olarak uygulanmalı ve uzman hekimler tarafından yapılmalıdır.

SAÇ MEZOTERAPİSİ ve PRP’NİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Saç dökülmesi şikâyetlerini büyük ölçüde ortadan kaldırır,

Saç kalitesini artırır,

Hiç saç çıkmayan bölgede hareketlilik sağlar,

Mevcut saçları güçlendirir,

Dökülen saçların yerine yeni saçlar çıkmasını sağlar,

Saç köklerini besler.

KİMLERE UYGULANIR?