MHRS hastane randevu alma ekranı! MHRS randevu nasıl alınır

MHRS hastane randevu alma sistemi insanların hayatını kolaylaştıracak en önemli uygulamalardan biri. Ülkemizde gün geçtikçe bu sistemi kullanan sayısı artıyor. Teknolojinin hızına bağlı olarak ülkemizde sağlık alanında çok önemli yenilikler yapılmıştır. Gelişen ve de gelişmeye devam eden teknoloji ile birçok alanda yenilikler yapılmaya devam edilmektedir. Vatandaşlar açısından en önemli yenilik tabii ki de sağlık alanıdır. Çünkü sağlık alanı çok önemli ve de üstüne düşülmesi gereken konulardan bir tanesidir. MHRS hastane randevu alma sistemi sayesinde hem gitmek istediğiniz hastaeyi, bölümü ve saati hem de dilediğiniz hekimi seçme şansınız oluyor.Teknolojinin ilerlemesi ile online işlemler hızla yayılmıştır. Online işlemler sayesinde vatandaşların hayatları kolay bir şekil almıştır. ALO182 numaralı telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı karşılayan asistana (canlı operatör) randevu talebinde bulunulan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular.

ALO182 aranarak;

Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından Sağlık Bakanlığına bağlı ALO182 çağrı merkezi aranır.

ALO182 numaralı telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı karşılayan asistana (canlı operatör) randevu talebinde bulunulan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular.

Vatandaş randevu talebinde bulunduğu hastane, poliklinik ve hekim bilgilerinden en azından hangi polikliniğe gideceğini asistana bildirdikten sonra, asistan uygun tarih ve saat dilimlerini vatandaşa iletir.

Vatandaş seçimini yaparak randevusunu alır.

Web'den;

Vatandaşlar, ALO182'nin yanı sıra Online Randevu Sistemi aracılığıyla da randevu alabilmektedir.

Vatandaşlar, randevu almak istedikleri Hekim Randevu Sistemi kapsamında olan hastanelerin internet sitelerindeki Online Randevu linkine basarak, Vatandaş Giriş ekranından kayıt oluşturup randevu alabilmektedir.

E-Devlet sistemi üzerinden de yapılmakta olan hastane randevu alma işlemi çok kolay bir işlem ile tamamlanabilmektedir. E-Devlet sistemini bildiğiniz üzere şifreli bir sistemdir. E- Devlet şifreniz olmadan E-Devlet sistemi üzerinden işlem yapmanız mümkün değildir. E- devlet şifresi almak çok basit bir işlemdir. E-Devlet şifresi almak için herhangi bir PTT şubesine giderek talepte bulunabilirsiniz. E-Devlet şifresi talebinde bulunur iken T.C. kimlik kartımızı da yanımızda bulundurmamız gerekir. E-Devlet şifresi ücretlidir. 2 TL işlem ücreti vererek şifreye sahip olabilirsiniz. E-Devlet sistemi internet aracılığı ile açabilirsiniz. Sistem sayfası açıldıktan sonra MHRS hastane randevu alma işlemi için sistem üzerinden sekme açınız. Bu sekmede sizden kimlik doğrulama işlemi yapmanızı isteyecektir. Kimlik doğrulama işleminizi yaparken almış olduğunuz E-Devlet şifresi ve de T.C. kimlik numaranız ile işlem yapınız. Kimlik doğrulama işleminizi yaptıktan sonra çok kolay ve pratik bir şekilde MHRS hastane randevu alam işleminizi yapabilirsiniz. Böylece çok fazla vakit kaybı yaşamadan seçmiş olduğunuz hastane ile dilediğiniz hekimden muayene olabilirsiniz üstelik sizlerin seçtiği saat ve tarih içerisinde muayene gününüzü ayarlayabilirsiniz.