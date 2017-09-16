Mide yanmasına iyi gelen yiyecekler

Bir iki yudum süt

Mide yanmasına ilginç bir şekilde iyi gelen sütü yanma hissedildikten sonra bir iki yudum içmek gerekiyor. Laktoz intoleransı olanlar için laktozsuz süt önerilirken ülseri olanların sütü uzun vadede tüketmemeleri gerekir.

Karbonatlı su

Bir su bardağı suda eritilen bir çay kaşığı karbonat midedeki hidroklorik asidin etkisini azaltarak yanmayı süratle azaltacaktır.

Yemekten sonra papatya, meyan kökü veya kekik çayı

Yemek yedikten hemen sonra içilen papatya ve meyan kökü çayı gıda asitlerini engelleyerek midede yanma oluşumunu engelleyecektir. Kekik çayı ise sindirimi kolaylaştırarak mideyi rahatlatır.

Zencefilli bal ya da zencefil çayı

Bir tatlı kaşığı bala taze ya da kuru zencefilden bir çay kaşığı ekleyin ve yutun. Ya da bir bardak sıcak suya zencefil ve bal karıştırarak için. Farkı göreceksiniz.

Sakız çiğneyin

Mide asidinin etkisini azaltan ve sindirimi rahatlatan sakızın yemeklerden sonra (özellikle şekeriz) yarım saat çiğnenmesi mide yanmasını önleyecek ve olacaksa da etkisini azaltacaktır.

Her gün bir kaşık tarçınlı bal

Mide asidi ve ülser için geleneksel olarak kullanılan balı az bir tarçınla karıştırarak yemek midenizi sakinleştirecektir.

Muz ve kavun yiyin

Muz ve kavun yemenin mide yanmasının etkisini azalttığı gözlenmiştir.

Midenize masaj yapın ya da yürüyüşe çıkın

Mide yanması gaz kaynaklı ise, sırtınızı dik tutacak şekilde oturup midenize dairesel hareketlerle masaj yapabilirsiniz. Ya da ağır ve sakin bir şekilde yürüyüş yaparak rahatlama sağlayabilirsiniz.