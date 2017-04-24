Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Midesinden 5,1 kilogram kist çıkarıldı

Afyonkarahisar'da 57 yaşındaki kadının midesinde tespit edilen 5,1 kilogramlık kist ameliyatla çıkarıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Açkin Mahallesi'nde yaşayan Nazlı Tahşi, yaklaşık 10 yıldır karnındaki şişkinliğe bağlı rahatsızlıklar yaşadığı için farklı hastanelere başvurdu. Rahatsızlığına kistin neden olduğunun tespit edilmesine karşın Tahşi, korktuğu için ameliyatı kabul etmedi.

Zaman içinde ağrılarının artması üzerine Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğine başvuran Tahşi, başarılı bir operasyon geçirdi.

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Serdar Boztekin, hastanın kendilerine karnını tutarak geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hastamızın karın bölgesinin tomografisini çektik ve karaciğer sol lobu ile dalaktan kaynaklanan diyaframa, mideye, pankreasa, sol böbrek ile ince ve kalın bağırsağa yapışmış dev bir kitle olduğu belirlendi. 3, 4 ve 5. evredeki oldukça büyük olan bu kist, 5 saat süren bir operasyon ile başarılı bir şekilde alındı. Alınan kistte yaptığımız incelemede kistin yaklaşık 40 santimetre genişliğinde ve 5 kilo 100 gram ağırlığında olduğunu belirledik."

Ameliyattan sonra bütün ağrılarının geçtiğini dile getiren Nazlı Tahşi, kuş gibi hafiflediğini belirterek, "Keşke daha önce ameliyat olsaydım. Allah doktor beyden razı olsun." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kayıp kızlarına kavuşan aileler çok mutlu

Kayıp kızlarına kavuşan aileler çok mutlu

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Türkiye'de! Fiyatlar düştü...

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Türkiye'de! Fiyatlar düştü...

Dünyanın en çılgın evi!

Dünyanın en çılgın evi!

Yıllar siyasileri böyle değiştirdi

Yıllar siyasileri böyle değiştirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA