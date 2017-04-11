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Prof. Kalyoncu: Nargileye uyuşturucu katıyorlar

20’nci Türk Toraks Derneği Kongresi’nde konuşan dernek başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu, nargileye tütünle birlikte uyuşturucu özelliği olan bazı bitkilerin (afyon, maraş otu vb.) de karıştırıldığını öne sürdü.

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Yapılan anketlerde kullanıcıların nargilenin zararsız olduğunu düşündüğünün saptandığını belirten derneğin Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Dr. Çağla Uyanusta Küçük, "Aromalı ve meyveli şekilde pazarlanan bu ürünlerin zararsız ya da sigaradan daha az zararlı olduğu imajı yaratılıyor.

Ancak gerçek farklı. Nargile dumanındaki zehirli maddeler korkutucu boyutta, sigaradan 50 kat daha zararlı . Nargiledeki arsenik, nikel, kobalt, krom ve kurşun miktarı, sigara dumanındaki miktarlara göre çok daha yüksek" dedi.

Aromatik tütünlerde bulunan şekerin yanmasıyla ortaya çıkan toksik maddeler ve bunların nikotinle etkileşimi nargilenin bağımlılık yapıcı etkisini artırıyor. Tütün endüstrisinin özellikle gençleri hedef alarak nargile tütünlerinde şekerli ve aromalı katkı maddeleri kullandığı biliniyor. Amaçları tütünün içimini kolaylaştırarak genç damak zevkine uygun hale getirmek ve yanı sıra bağımlılık yapıcı etkisini artırmak. (Hürriyet)

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