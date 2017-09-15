Okullar açılıyor, bulaşıcı hastalıklar kapıda

Çocukların okul başarılarını da etkileyebilen toplum enfeksiyonlarına karşı korunma yolları hakkında bilgi veren uzman, şunları söyledi:

“Çocukları okul dönemlerindeki bulaşıcı hastalıklardan korumak için eksik aşıları varsa tamamlanması, bağışıklık sistemini güçlendirecek besinleri tüketmesinin sağlanması, mevsim özelliklerine uygun giydirilmesi, sık sık antiseptik solüsyonlar veya sabunla el yıkama alışkanlığının kazandırılması gerekiyor. Ayrıca çocuklar, okul önlerinde satılan açık gıdalardan uzak tutulmalı. Bir diğer konuda, hasta bir arkadaşının eşyalarını kullanmayarak çok yakınında durmaması gerektiği de öğretilmeli” dedi.

ÜST SOLUNUM YOLU BÜYÜK DERT

Çocukluk çağındaki doktor ziyaretlerinin yarıdan fazlasını üst solunum yolu enfeksiyonlarının oluşturduğunu anlatan uzman, şunları kaydetti:

“Nezle, gribal enfeksiyonlar, sinüzit, bademcik iltihapları, orta kulak iltihapları gibi hastalıklar, üst solunum yolu enfeksiyonlarını oluşturuyor. Çocuklar yılda 6-8 kez, yetişkinler yılda 2-4 kez, üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle doktora gidiyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının büyük çoğunluğu virüs kaynaklı olduğunda antibiyotik kullanılmasına gerek olmuyor. Ancak beraberinde ateş, şiddetli ağrı, boyundaki lenf bezlerinin büyümesi gibi şikayetler devam ediyorsa ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına yayılma (zatürre, bronşit) başlamışsa bu durumda antibiyotik tedavisine başlanması gerekir” diye konuştu.

Okul gibi toplu yerlerde nezle, grip, Hepatit A (sarılık), kabakulak gibi birçok hastalığın hızla bulaşabildiğinin altını çizen uzman, bulaşıcı hastalıklardan korunmak için ellerin sabunlu suyla yıkanmasının en önemli korunma yöntemi olduğunu vurguladı.

Hastalığa sebep olan virüslerden uzak kalmanın, korunmada temel etken olduğunun altını çizen uzman bulaşıcı hastalıklardan korunmanın 7 etkili yolunu açıkladı:

1- Bulaşıcı hastalıklardan korumak için eksik aşılar varsa tamamlanmalı.

2- Bağışıklık sisteminin sağlam olmasında her türlü vitaminleri içeren meyve ve sebzelerin yanında minerallerin dengeli tüketilmesi önemli. Bağışıklık sistemi, sadece C vitamini-ekinezya gibi doğal ürünlere bağlı olmayıp tüm vitaminler ve güneş ışığının da uygun dozda alınmasıyla yeterince güçlü olacaktır.

3- Ellerin gün içerisinde sık sık antiseptik solüsyonlar veya sabunlu suyla yıkanması anahtar önemi olan koruyucu nokta.

4- Okul dönemi boyunca sınıfların, odaların, kapalı ortamların sık sık havalandırılması önemli.

5- Hastalarla temastan ve ortak eşya kullanımından kaçınmak çok koruyucudur. Hasta olduğu bilinen kişilere bir metreden fazla yaklaşılmamalı. Hasta ile ilgilenmek durumunda olan kişilerin, ağız ve burnunu kapatacak bir maske kullanmaları lazım.

6- Hasta kişiler hapşırırken ağızlarını kapatacak şekilde kağıt peçete kullanmalı. Kullanılan peçetelerin, uygun şekilde toplanarak poşetle çöpe atılması gerekir.

7- Mevsim özelliklerine uygun giyilmeli. Halk arasında virüslerin karda yayılmayacağı inancı gerçekleri yansıtmaz. Grip etkeni olan influenza virüsü, tüm hava koşullarında yaşar. Virüsün soğukta yayılma hızı azalsa da vücuda girdiğinde vücut ısısıyla aktive olur ve hızlı biçimde çoğalır.