Ölümcül hastalığını bile bile bebeğini doğurdu

Hamileliğinin 19. haftasında bebeğinin ölümcül bir hastalığı olduğunu öğrenen Abbey Ahern, birkaç saat yaşayacağını bildiği bebeğini başka bebekler için doğurdu.

Hamilelik döneminde, bebeğin beyninin ve kafatasının tamamının veya bir kısmının anne karnında oluşmaması ile ortaya çıkan "anensefali" teşhisi konulan bebeğin organlarını bağışlamak için bebeği doğurmaya karar verdi.

34 yaşındaki Ahern, Annie ismini verdiği bebeğini sadece 14 saat 58 dakika görebildi.