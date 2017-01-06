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Ölümcül hastalığını bile bile bebeğini doğurdu

ABD'nin Oklahoma Eyaleti'nde bir anne, ölümcül hastalığına rağmen bebeğini diğer bebekler için doğurdu...

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Hamileliğinin 19. haftasında bebeğinin ölümcül bir hastalığı olduğunu öğrenen Abbey Ahern, birkaç saat yaşayacağını bildiği bebeğini başka bebekler için doğurdu.

Hamilelik döneminde, bebeğin beyninin ve kafatasının tamamının veya bir kısmının anne karnında oluşmaması ile ortaya çıkan "anensefali" teşhisi konulan bebeğin organlarını bağışlamak için bebeği doğurmaya karar verdi. 

34 yaşındaki Ahern, Annie ismini verdiği bebeğini sadece 14 saat 58 dakika görebildi. 

Eşi Robert ile birlikte, hayatlarında verdikleri en zor kararın bebeğin doğumu olduğunu söyleyen Abbey, başka bebeklerin hayatının kurtulması için bebeğin doğumunu istediklerini söyledi. 

Abbey, bin hamilelikten birinde görülen anensefali ile doğan Annie'nin dünyadaki görevinin bu olduğuna inandığını söyledi. 

Kaynak: MİLLİYET

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