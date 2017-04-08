Poşetlerdeki büyük tehlike!

Çoğu zaman gece bebeğin bezini değiştirmek daha rahat olsun diye çöp poşetleri bebeğin yatağının yakınlarına konulur.

Bebekler poşeti ağızlarına götürdüklerinde poşet burun ve ağızlarını kapatır ve nefes almalarını engeller.

Bir yaşından küçük 16 bebek çöp poşeti nedeniyle nefeslerinin kesilmesi sonucu öldü. Sadece İngiltere ve Galler'de çöp poşetlerinin 10 bebeğin ölümüne sebep olduğu biliniyor.

RoSPA ,çöp poşetlerinin yeniden paketlenmesi ve üzerlerine uyarı levhaları eklenmesi ve tek tek poşetlerdense rulolar halinde satılması konusunda imalatçı ve toptancılarla bir araya geldi.

Ayrıca küçük çocukların poşetleri yemeklerle karıştırmaması için de poşetlerin kokusuz olması ve ebeveynlere de bu poşetleri çocuklardan uzakta bir yerde muhafaza etmeleri için poşetlerin üzerine uyarı levhası ekleme önerisi getirildi.

Bunun karşı sizin de ebeveyn olarak alabileceğiniz birkaç önlem var:

- Çöp poşeti gibi diğer tüm plastik torbaları bebeklerin erişiminden uzakta tutun.

- Çöp poşetlerini asla bebeğinizin karyolasının, bebek arabasının içine koymayın.