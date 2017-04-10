"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

Manisa Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, Kalp Haftası dolayısıyla Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavi gören kalp hastalarını ziyaret etti. Ziyarete Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Ayhan Korkmaz, Merkez Efendi Başhekimi Habil Yücel ve hastane personeli hastaları ziyaret ederek çiçek verdi. Sonrasında da Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde 24 saat esasına göre çalışan kalp damar cerrahisi ile koroner yoğun bakım ünitelerini ziyaret eden Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Ayhan Korkmaz, Merkez Efendi Başhekimi Habil Yücel burada incelemelerde bulundu. Burada konuşan Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Ayhan Korkmaz, Türkiye'de hastalık nedeniyle ölümlerin yüzde 40'ının kalp hastalığı nedeniyle olduğunu belirterek, "Maalesef ki ülkemizde olan hastalık nedeniyle olan ölümlerin yüzde 40'ı kalp hastalığı nedeniyle olmaktadır. Yılda yaklaşık 300 bin kişi kalp rahatsızlığı geçirmekte. Maalesef ki bunların yaklaşık 100 binini kaybetmekteyiz. Özellikle sigaradan, obeziteden uzak durmalıyız. Hayatımıza egzersizi almalıyız. Eğer ki egzersiz yaparsak, sigaradan uzak kalırsak ve sağlıklı bir şekilde beslenirsek kalp hastalıklarını en az yüzde 50 oranda önleme imkanımız var" dedi.



2015 yılında Kamun Hastaneleri Genel Sekreterliğinde göreve başladığını hatırlatan Korkmaz, özellikli sağlık hizmetlerine doğru bir yönelim gösterdiklerini belirterek, "2015 yılında Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği görevine geldiğimde temel sağlık hizmetlerini verebiliyorduk. Bunun yanı sıra özellikli sağlık hizmetlerine doğru bir yönelimimiz oldu. Yaptığımız çalışmalar neticesinde yılda ortalama 3 bin 500 ile 4 bin hastayı özel hastanelere ve il dışına sevk ettiğimizi fark ettik. Sadece kalp damar hastalıkları sayısı bu. Yoğun çalışmalar, Sağlık Bakanlığımızın desteği ve milletvekillerimizin desteği ile beraber biz Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde koroner anjiyografi, kardiyovasküler cerrahi merkezimizi açtık. 6 ay gibi bir süre içerisinde burada yaklaşık 900 hastayı tedavi etmiş bulunmaktayız. Özellikle 2018 itibariyle şehir hastanesinin ve Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin yeni binasıyla beraber biz bu hizmetlerimizi iki katına çıkartarak daha nitelikli, daha kaliteli hizmet vermeyi taahhüt ediyoruz" diye konuştu.



"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

Özellikle sabah uykudan uyandıktan sonra vücudun hazır olmadığı saatlerde egzersiz yapmanın kalp krizi riskini arttırabileceğini söyleyen Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Burak Ayça, "Aslında hangi saatte egzersiz yapıldığı ya da yapılmadığı değişmiyor. Fakat sabah yapılan egzersizlerde kalp krizi riskini arttırıyor. Çünkü sabah kortizon değerinin yüksek olması, hastanın aç ve henüz daha normal hayata standart başlamadığı için vücuttaki hormonal denge tam oturmadığı için sabah yapılan egzersizlerin akşam yapılan egzersizlere göre vücudu zorlama oranı daha yüksek. Bu da kalp krizi riskini arttırıyor. Ama normal çalışmaya baktığımız zaman saat arası bir fark yok. O hastalarda kişiden kişiye değişen bir durum. Eğer hasta erkenden uyanabiliyor. Kahvaltısını yapabiliyor . Kendini iyi hissediyorsa sabah sporunu yapabilir. 'İlla sabah sporu yapacağım aç karına' diye kendini zorlama şeklinde egzersizler risk arttıracağı gösterilmiş" dedi.



Aile bireylerinde kalp hastalıkları görülen bireylerin kardiyolojiye başvurmalarının önemine değinen Dr. Ayça, "Kalp krizleri genelde 45-55 yaşından sonra erkeklerde daha ileri yaşlarda gözüküyor. Ama bizim etrafımızda genç yaşta 45 yaşının altında ya da çocuklarda gördüğümüz, kalp krizi zannettiğimiz ölümlerin bir çoğu aslında genetik geçişli kalp hastalıklarına bağlı ölümler. O yüzden mutlaka ailesinde, kardeşinde ani ölüm olan birileri varsa mutlaka kardiyolojiye başvurması gerekiyor" diye konuştu.