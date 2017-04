Sabahları limonlu su için!

Limon her şeyden önce bağışıklık sistemini güçlendirir. Limon gibi oldukça fazla miktarda C vitamini barındıran turunçgillerin, bağışıklık sistemi üzerinde önemli faydaları vardır. Anti-mikrobik özelliği de bulunan limon aynı zamanda, hem kış aylarında soğuk algınlığına engel olur, hem de çevresel etkenler ile oluşan mikropların yok olmasına yardımcı olur. Limonun içerisinde bulunan askorbik asit, vücuttaki eksik demiri de tamamlar. Yani, kış aylarında sürekli soğuk algınlığı ilaçları alıp midenize zarar vermek yerine, her sabah limon suyu içtiğinizde hasta olmadığınızı göreceksiniz.

Asitli bir yiyecek olan limon, içindeki asit sayesinde yenilen yemeklerin kolay eritilip sindirilmesini, yağların kolay yakılmasını sağlayarak kilo vermeye yardımcı olur.

Limonun içerisinde bulunan pektin lifi, midenin kazınmasını önleyerek tok tutar. Daha az acıktırarak ve sindirim sistemini çalıştırarak zayıflamaya yardımcı olur. Vücuttaki mikropların kolayca dışarı atılmasını sağlar.

Sabahları kahve içmek yerine limonlu su içmek, hem kahvenin sağlayacağı enerjiyi verir, hem kahvedeki zararlı etkilerden uzak durmanızı sağlar, hem de kişiye gün boyu süren bir zindelik verir.

Limonun aynı zamanda böbreklere de çok faydası bulunuyor. Özellikle böbrek taşı gibi sorunlar yaşayan kişilere tavsiye edilen limon, böbreklerdeki taş ve kumların dışarı atılmasını sağlıyor. Limon, doktorlar tarafından önemli bir idrar söktürücü ilaç olarak da tavsiye ediliyor. Böbrek ağrılarına iyi gelerek, böbrekleri temizliyor.

Sabahları aç karnına bir bardak suyun içine sıkılarak tüketilen limon, vücuda enerji veriyor. Mideyi düzenliyor, vücudun susuz kalmasına engel oluyor, cildi temizliyor ve temiz bir nefes kokusu kazandırıyor.

Limonun içerisinde bolca bulunan potasyum, beyin fonksiyonlarına ve sinir sistemi üzerinde de oldukça faydalı etkiler sağlıyor. Limonun karaciğere de faydası büyük. Vücuttaki toksinleri dışarı atmaya yardım ederek, boğaz enfeksiyonlarından ve mikroplardan kurtulmayı da kolaylaştırır.

Limonun suyu kadar, kabuğunun da çok sayıda faydası bulunmaktadır. Sabahları yüzünüze ve ellerinize limon suyu sürerek cildinizi de güzelleştirebilmeniz mümkün. Sadece suyun değil, içtiğiniz çayın içine de limon sıkmayı alışkanlık haline getirdiğinizde ne kadar yararlı olduğunu göreceksiniz.