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Sağlam parmağı ameliyat eden doktor açığa alındı

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü 27 yaşındaki Büşra Nergiz'in kırık ayak parmağı yerine sağlam olan baş parmağına 5 platin takan Op. Dr. Ö.A.'yı açığa alındı.

  • DHA
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İstanbul’da ikamet eden memur Büşra Nergiz, Yalova'da ailesinin yanına geldiğinde, sol ayak başparmağının yanındaki parmakta hissettiği ağrı nedeniyle, Yalova Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'ne müracaat etti.

SAĞLAM PARMAĞA 5 PLATİN TAKTI

Opr. Dr. Ö.A. tarafından muayene edilen Nergiz'in çekilen röntgeninde ağrı hissettiği parmakta kırık saptandı. Ameliyata alınan Nergiz'in, iddiaya göre kırık parmağı yerine, yanındaki başparmağına operasyon yapıldı ve 5 platin takıldı.

DOKTOR AÇIĞA ALINDI

Hastanede ameliyatın ardından yapılan yanlışlığı fark eden Nergiz, avukatı aracılığıyla doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü, doktor hakkında idari soruşturma başlattı. Sağlık Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada, Opr. Dr. Ö.A.'nın açığa alındını belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Valilik oluru ile Yalova Devlet Hastanesi'nde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Hekim soruşturmanın selameti açısından açığa alınmıştır."

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