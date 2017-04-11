Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Sağlık Bakanı Akdağ:Gereken müdahale yapıldı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Diyarbakır'daki patlamada yaralananların tedavisine başlandığını belirterek, 'Süratle hareket edildi ve gereken müdahale yapıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bilgisini aldım." dedi.Akdağ yaptığı açıklamada, Bağlar ilçesindeki Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, bu kişiye Allah'tan rahmet diledi.Yaralılara da acil şifalar dileyen Akdağ, "Meseleyi duyunca konuyla alakalı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürüme talimat verdim.

Bizim bir hizmet uçağımızla olay mahalline geçtiler. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da olayın sebepleriyle ilgili açıklama yaptı." diye konuştu.Çok sayıda ambulansın hemen olay yerine sevk edildiğini vurgulayan Akdağ, "Mukabil olaylarda teşkilatımız hem acil taşımayla alakalı hem hastanelerde çok hazırlıklılar. Yaralılarımızın tedavisine başladık. Cenabıhak hepsine acil şifalar versin. Diyarbakır Valiliği yaralı sayılarıyla alakalı daha doğru bilgi verir. Süratle hareket edildi ve gereken müdahale yapıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bilgisini aldım." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diyarbakır'da şiddetli patlama!

Diyarbakır'da şiddetli patlama!

Diyarbakır'daki patlamadan ilk görüntüler

Diyarbakır'daki patlamadan ilk görüntüler

En güzel kasabalar belli oldu

En güzel kasabalar belli oldu

Okyanusların ilginç canlıları

Okyanusların ilginç canlıları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA