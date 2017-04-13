Sağlıklı bir yaşam için mutlaka yapılması gereken 4 tüyo

Sağlıklı ve fit bir vücut hepimizin ortak hayali olsa da, birçoğumuz kalın giysilerin arkasına saklandığımız soğuk günlerde yediklerimize ve içtiklerimize daha az dikkat ediyoruz. Ancak takvimlerin baharı göstermesiyle birlikte kıyafetlerimiz incelince, üzerine bir de deniz mevsimi yaklaşınca, fazla kilolarımızdan kurtulmak için şok diyetler gibi sağlıksız yöntemlere başvurabiliyoruz. Aylar boyunca gerçekleştirilen yanlış beslenme sonucu alınan kiloların bir anda verilmeye çalışılmasının vücut fonksiyonlarını tehlikeye soktuğunu belirten Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, kaliteli bir yaşam sürmek için yıl boyunca dikkat etmemiz gerekenleri sıraladı:

1- Hareket edin: Masa başında geçen uzun çalışma saatleri, teknolojinin yardımıyla daha hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanan ev işleri gibi nedenlerle artık daha az hareket ediyoruz. Bu noktada günde kaç adım attığınızı hesaplayarak veya düzenli olarak egzersiz yaparak hayatımıza hareket katmamız çok önemli. Egzersiz veya hareketli bir hayat, sağlıklı kiloyu korumaktan depresyona, kalp damar hastalıklarından kemik - eklem rahatsızlıklarına ve hatta kansere kadar birçok hastalığın riskini azaltıyor. Hareketli bir yaşam için havanın ısınmasını beklemeyin, mesela yürüyüş her mevsim yapılabilir. Yürüyemeyenler ise, evde kolayca yapabilecekleri pek çok egzersize internet üzerinden ulaşabilir.

2- Düzenli uyuyun: Özellikle son yıllarda, uykuya yönelik araştırmaların sayısı giderek artıyor. Sağlıklı ve kaliteli uykunun düzenli hormon salınımı, depresyonu engelleme, kemik sağlığı, kilo koruma ve verme üzerinde olumlu etkileri olduğunu ispatlayan pek çok çalışma var. Büyüme hormonunun salgılandığı 22.00 - 02.00 arasında karanlıkta olmak ve en az altı saat uyumak (Yetişkinler için), sağlığımızı korumak için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.

3- Sağlıklı beslenin: Beslenmeyle ilgili pek çok görüş, ‘onu yemeyin, yiyecekseniz de bu şekilde yiyin’ gibi pek çok söylem var. Bilimsel gerçeklerden söz edecek olursak, günde 4 - 6 öğün beslenmek metabolizma hızınızın tam performans çalışmasını sağlayacağı gibi, vücudunuzun gereksinimi olan tüm besin öğelerini almanıza da yardımcı olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken, doğru tercihler yapmak! İyi karbonhidrat kaynakları vücudumuzun temel yakıtı olmanın yanı sıra, özellikle B vitamininin ve bazı minerallerin alımı için de çok önemli. İyi karbonhidrat kaynakları olarak tahılları (Az işlenmiş ve kepeğinden ayrılmamış olanlar), sebzeleri, meyveleri, kuru baklagilleri ve tohumları sıralayabiliriz. Protein tercihleri de çeşitli ve az yağlı olmalı; balık, et, tavuk, hindi, peynir ve yumurta, günlük beslenmede değiştirerek tüketilecek kaynaklar arasında. Ayrıca günde 5 - 7 porsiyon sebze, meyve, salata tüketerek kalori alımınızı dengeleyeceğiniz gibi, lif ve antioksidan kaynaklarını da vücudunuza alabilirsiniz.

4- Su için: Sağlıklı çalışan bir beden için vazgeçilmez yaşam kaynağı sudur. Mevsim geçişi, hormonal değişim, az su içme ve uykusuzluk gibi nedenlerle artan ödemi, suyla önleyebilirsiniz. Günde 7 - 8 kez idrara çıkacak kadar su içmeye çalışın. Hormonal değişiminize bağlı gelişen ödemi, bir demet maydanozu dört bardak suyla bir taşım kaynatıp, her sabah bir bardak içerek azaltabilirsiniz. Su içmekte zorlananlar ise, limon, meyve taneleri, taze nane veya kabuk tarçın ile suyu lezzetlendirerek, az su içimine bağlı ödemin önüne geçebilir.

Yeterli su tüketiminin faydaları

• Gereksiz kalori alımının önüne geçer.

• Vücuttaki toksinleri atar.

• Eklem sıvısını korur.

• Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının düzgün çalışmasına yardımcı olur.

• Bağırsakları çalıştırır.

• Kan hacminin sürdürülmesini sağlar.

• Tansiyonu dengeler.

