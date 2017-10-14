SGK'dan 'grip aşısı' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, grip aşısına ilişkin, iki aşılama arasında bir takvim yılı süre geçmiş olması şartının aranmayacağı, aşı ödemelerinin bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği bildirildi.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, kurum tarafından finansmanı sağlanan grip aşısıyla ilgili olarak Sağlık Uygulama Tebliği'nde "Grip aşısı bedeli; sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır." hükmünün yer aldığı belirtildi.