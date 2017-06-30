Sıcak havalarda gıda zehirlenmelerine dikkat

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, gıda zehirlenmelerinde kusma ve ishal şikayetlerinin başlamasını takiben 24 saat içinde kesinlikle bulantı ve ishali önleyici ilaç kullanılmaması gerektiğini, bu tablonun vücudun toksinlere karşı verdiği tepki olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Tayar, yazılı açıklamasında, mikroorganizmaların, gerekli rutubet, besin öğesi, sıcaklık ve zaman koşulları oluştuğunda hızla ürediğini belirtti.

Mikroorganizma arttıkça enfeksiyon ve hastalık riskinin de arttığını vurgulayan Tayar, şöyle devam etti:

"Gıda zehirlenmesi, genellikle hafif seyirli ve kısa süreli olmasına karşın, zehirlenmeye sebep olan gıda ve kişiye özgü bazı faktörler, zehirlenmenin sebep olduğu hastalığın daha ağır seyretmesine, hatta ölümcül olmasına yol açabilir. Gıda zehirlenmesine herkes yakalanabilir ancak bağışıklık sistemi zayıf kişiler, hamileler, bebekler, çocuklar ve yaşlılar daha duyarlıdır."

"Bulantı ve ishali önleyici ilaç kullanılmamalı"

Tayar, gıda zehirlenmesi belirtileri gösteren bir kişinin başkaları için yiyecek hazırlamaması gerektiğini ifade ederek şunları aktardı:

"Gıda zehirlenmelerinin çoğunda 24-48 saat içinde zehirlenmeden kaynaklanan belirtiler hafifler ya da ortadan kalkar. Kusma ve ishal şikayetlerinin başlamasını takiben 24 saat içinde kesinlikle bulantı ve ishali önleyici ilaç kullanılmaması gerekir. Bu tablo, vücudun toksinlere karşı verdiği tepkidir. İshal ve kusmayı artıracak diye hiçbir şey yememek ve içmemek de büyük yanlıştır.

"Donmuş gıdalar, buzdolabında veya mikrodalga fırında çözülmelidir"

Gıda zehirlenmelerine karşı alınabilecek tedbirlere değinen Tayar, önerilerini şöyle sıraladı: