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Sinop'ta bir kişi 26 yıldır beynindeki dişle yaşıyor

Sinop'ta bir kişi, doktorların alınmasını sakıncalı bulması nedeniyle 26 yıldır beynindeki dişle yaşamını sürdürüyor.

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Sinop'ta bir kişi, doktorların alınmasını sakıncalı bulması nedeniyle 26 yıldır beynindeki dişle yaşıyor.
 
Gerze ilçesinde müzisyenlik yapan Deniz Mızraklı, AA muhabirine, 2014 yılında yaşadığı denge kaybı nedeniyle doktora başvurduğunda, beyninde tümör ile bir diş olduğunun tespit edildiğini anlattı.
 
Tümörün ameliyatla alındığını ancak doktorların sakıncalı bulması nedeniyle dişin hala beyninde bulunduğunu belirten Mızraklı, "Doktorların bana söylediği, diş ben daha ana rahmindeyken beynimde oluşmuş. Çok nadir görülen bir durummuş. Ameliyat sonrası beynimdeki tümör alındı ve sağlığıma kavuştum. Ancak diş halen beynimde duruyor. Doktorlar alınması halinde görme duyumu, konuşma ve hareket yeteneğimi kaybedebileceğimi söyledi. O nedenle risk alıp ameliyat olmak istemedim." dedi.
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerameddin Aydın, tıpta çok nadir de olsa bu tür vakaların yaşandığını belirtti.

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