Sinüzitte kalıcı tedavi mümkün!

Burun tıkanıklığına bağlı nefes almak zorluğuyla kendini gösteren sinüzitin kronikleşmesi halinde, kalıcı tedavi ancak cerrahi uygulamayla söz konusu olabiliyor. Kulak Burun Boğaz (KBB) Doktoru Prof. Dr. Ali Altuntaş, sinüslerin yüz ve kafa kemikleri içerisinde bulunan, iç yüzeyleri salgı yapabilen ince bir örtü dokusuyla kaplı ve normalde hava dolu boşluklar olduğunu söyledi. Sinüs örtü dokusunun iltihaplanması durumunun "sinüzit" olarak tanımlandığını dile getiren Altuntaş, tedavi edilmemesi halinde bu durumun kronikleşebileceğine dikkati çekti. Altuntaş, tedaviye rağmen üç ay boyunca hastanın iyileşmemesinin sinüzitin kronikleştiği anlamına geldiğini vurguladı.

Altuntaş, sinüzitin burun tıkanıklığı, burun veya geniz akıntısı, yüzde ağrı ya da baskı hissi ve koku hissinde azalma ile kendini gösterdiğini anlatarak, bu belirtilerin yavaş seyretmesi nedeniyle hastalığın bazen gözden kaçabildiğini ifade etti. Yılda birkaç kez sinüzit nedeniyle antibiyotik kullanmak durumunda kalınması veya en az iki belirtinin bulunması halinde uzmana başvurulması gerektiğinin altını çizen Altuntaş, bu belirtiler dışında kronik sinüzitin çocuklarda uzun süreli öksürük veya ağız kokusuna, erişkinlerde ise süreğen yorgunluğa neden olabildiğine işaret etti.

"ASTIM, KRONİK SİNÜZİTE EŞLİK EDEBİLİYOR"

Prof. Dr. Altuntaş, kronik sinüzit için bilinen risk faktörleri arasında, mevsime bağlı ya da yıl boyu süren alerji, sigara dumanı veya çevresel toksinlere maruz kalma ve virüs enfeksiyonlarının yer aldığını belirtti. Hastalığa, burun iç yapısını ve sinüslerden köken alan akıntı veya polip gibi anormalliklerin kamerayla görüntülendiği endoskopi yöntemiyle tanı konulduğunu dile getiren Altuntaş, şöyle devam etti:

"Bunun yanı sıra sinüslerin bilgisayarlı tomografisi yapılabilir. Tomografi birkaç dakika süren, hızlı ve güvenli bir işlemdir ve elde edilen kesitsel radyolojik görüntüler sinüslerinizin yapısı ve içeriği ile ilgili çok değerli bilgiler verir. Kronik sinüzite eşlik eden astım, aspirin intoleransı gibi hastalıkların tanınması da hastalığın doğru tedavisinde önem taşır. Bu ek hastalıklar, göğüs hastalıkları uzmanı tarafından da değerlendirilmeli. Kronik sinüzit tedavisinde kullanılan yaklaşımlar hastaya göre farklılık gösterebilir ve birden fazla ilaç tedavisi içerebilir."

Altuntaş, uygun tıbbi tedaviye rağmen belirtilerin devam ettiği dirençli kronik sinüzit vakalarında, kortizon içeren tedavilere yanıt vermeyen durumlarda, sinüslerin buruna boşalmasını veya yeterli havalanmasını etkileyebilecek yapısal bozuklukların varlığında ise cerrahinin söz konusu olduğunu söyledi. Hastalığın etkili tedavisi için "endoskopik sinüs cerrahisi" yönteminin uygulandığını anlatan Altuntaş, "Bu yaklaşımda, burun delikleri gibi doğal açıklıklar değerlendirilerek bir endoskopi kamerası ve uygun cerrahi aletlerle herhangi bir kesi yapmaksızın, sinüslere müdahale edilir." bilgisini verdi.