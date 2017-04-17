Siyah çikolatanın insan vücuduna sayısız faydası var; fakat biz sadece yaşlanmayı önleyen kısmı ile alakalı bilgilendirme yapacağız. Örneğin; antioksidan özelliği ciltler için çok önemlidir. Tabii burada önemli bir nokta var; sadece 75% kakao barındıran çikolatalar bu özelliklere sahiptir. Yani siyah çikolata gençleştiriyor diyebiliriz.