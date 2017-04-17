Siyah çikolata gençleştiriyor
Sağlıklı, fit ve genç kalmanın yolu, doğru gıdalarla beslenmekten geçiyor. Kendinizi dışarıdan krem ve farklı tekniklerle desteklemenin yanı sıra besinlerin de gücünü keşfetmelisiniz.
Siyah çikolatanın insan vücuduna sayısız faydası var; fakat biz sadece yaşlanmayı önleyen kısmı ile alakalı bilgilendirme yapacağız. Örneğin; antioksidan özelliği ciltler için çok önemlidir. Tabii burada önemli bir nokta var; sadece 75% kakao barındıran çikolatalar bu özelliklere sahiptir. Yani siyah çikolata gençleştiriyor diyebiliriz.
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