Soğuk hava yüz felci riskini artırıyor

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zülküf Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüz felcinin aniden ortaya çıkan, tek taraflı olarak yüzdeki mimik kaslarının çalışmamasıyla gözlenen klinik tablo olduğunu söyledi.

Görülme sıklığının erkek ve kadınlarda benzer olduğunu, ancak gençlerde ve orta yaşlarda daha sık karşılaşıldığını anlatan Önal, soğuk havalarda yüz felci sıklığının arttığını vurguladı. Önal, hastalığın gelişiminde viral enfeksiyonlar, damar bozuklukları ve bazı bağırsak hastalıklarının etkili olduğunu ifade etti.

Önal, cerrahi uygulamalar, orta kulak iltihabı, bir tür kenenin ısırmasıyla insana geçen bir bakterinin yol açtığı Lyme hastalığının yanı sıra beyinde ve omurilikte mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın hastalığı olan Multiple skleroz, bazı kişilerde bağışıklık sisteminin sinir hücrelerine zarar vermesiyle gelişen Gullian Barre hastalığının yüz felcinin nedenleri arasında yar aldığını dile getirerek, kafatası ve yüz kemiği kırıkları, travma, doğum travmaları, doğum öncesi gelişim anomalileri, genetik sendromlar ve inmenin de hastalık üzerinde etkili olabildiği bilgisini verdi.

- "Hastalık, ortalama 4-6 hafta içinde düzelir"

Mevsimsel ve meteorolojik değişikliklerin yanı sıra hava ısısı, nem oranı ve basınç değişikliklerinin yüz felcini tetiklediğine işaret eden Önal, "Yüz felci, yılda yüz bin kişinin yaklaşık 25'inde görülüyor." dedi. Prof. Dr. Önal, şöyle devam etti:

"Soğuk hava, öncelikli yüz felcinin nedeni olarak bilinmektedir. Ancak her türlü hava koşulunda da görülebilir. Temelde Tip1Herpes virüs enfeksiyonunun sonucunda geliştiği bilinmekle beraber, bu enfeksiyonun ortaya çıkışının nedeni de tam olarak bilinmemektedir.

Yüz felcinin nedeni olan yedinci sinirin hasarının şiddeti ve hasarın yerine göre felç ile birlikte yüzde ağrı, baş ağrısı ve baş dönmesi, kulak ağrısı, kulak çınlaması, sese karşı hassasiyet, konuşma zorluğu, yeme içmede zorluk, kas seyirmeleri, gözyaşının kontrolsüz akması, gözde yanma kızarıklık, gözde ve ağızda kuruluk, salyayı tutamama gibi yakınmalarda beraberinde görülebilir.

Rahatsızlığın iyileşmesi sinirde olan harabiyetle bağlıdır. Hafif hasar bulunuyorsa birkaç gün gibi kısa sürede iyileşebilir. Daha ağır olan hasarlarda iyileşme birkaç aya kadar uzayabilir. İyileşme 15 günle 18 ay arasında sürebilir. İyileşmeden sonra felcin yüzde 5-15 oranında tekrarlama riski olabilir. Bu durum, kişideki risk faktörlerine ve hastalıklara bağlı olarak değişebilir. Ortalama 4-6 hafta içinde düzelir."

Yüz felci tedavisinin nöroloji uzmanları tarafından yapıldığını belirten Önal, gerektiğinde kulak-burun-boğaz, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile plastik cerrahi uzmanlarından destek alınabildiğini söyledi.

Önal, tedavi için hastanın öncelikli olarak soğuktan korunmasının şart olduğunu, önerilen tedaviyle birlikte hastanın kas zayıflamasını engellemek için egzersiz ve sıcak masaj yapması gerektiğini bildirdi.