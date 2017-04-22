Teog'da veliler dikkat!

Günümüz anne ve babalarının TEOG'a hayati anlamlar yüklemesi, sekizinci sınıf öğrencileri üzerindeki sınav stresinin katlanarak artmasına neden oluyor. “Okuldaki rutin sınavlarda çocuklarını okula getirip sabah 08:30 ila 12:30 arasında kapıda dua ederek beklemiyorlar ama TEOG’da bunu yapıyorlar” diyen Akademik Koordinatörü Melih Ertunç; bu manzaranın bile TEOG velilerinin, öğrencilere ne kadar yoğun stres yüklediklerinin göstergesi olduğunu belirtiyor. Akademik Koordinatör Ertunç, TEOG velilerine ve öğrencilere şu tavsiyelerde bulunuyor:

• TEOG sınavı, günümüz ortaokul öğrencileri ve velileri için büyük metafor olmuş durumda. Bu dönemdeki öğrenciler ve veliler, hayatın anlamını TEOG sınavı ile belirliyorlar. Sınav günü kapıda endişeli gözlerle bekleyen veliler, öğrencinin stresini daha da artırıyor. Oysa TEOG’un da diğer sınavlardan farklı olmadığını unutmamak, olumlu yaklaşımlarla çocuğu motive etmek gerekiyor.

YARATICI MODA GEÇİN

• İnsanoğlu, tarihinin başlangıcından beri iki ayrı mod içinde yaşıyor. Birisi hayatta kalma modu, diğeri ise yaratıcı-sorun çözücü moddur. Eğer yaşantınızda stres fazlaysa, endişe sabahın ilk saatlerinden yatağa girene kadar devam ediyorsa; bilin ki hem siz hem çocuğunuz hayatta kalma modundasınız.

• Hayatta kalma modunda yaşıyorsanız, vücudunuzdaki kan büyük oranda kasları besler. Çocuklarımızın sabırsız, aceleci olma ve odaklanamama sorunu büyük oranda bu sebepledir. Oysa sorun çözebilmek için beynimizin yeterince kan, oksijen ve kan şekeri ile beslenmesi gerekir. Bu durumu doğru tespit edebilirsek sonuca daha kolay ulaşırız.

İÇ SESİNİZLE OLUMLU KONUŞUN

• Sınav kaygısını belirli bir düzeyde tutmak yararlı bile olabilir. Bu anlamda, zihinsel olarak daima olumlu düşünce ön planda tutulmadır. Olumlu düşünme, hayatın her dönemi için geliştirilmesi ve uygulanması gereken bir yaşam biçimi olmalıdır. Kendi iç sesimizle kuracağımız olumlu diyalog, kaygı nedeniyle yaşadığımız birçok sorunu ortadan kaldıracaktır. Ne zaman ki kendi iç sesimizin ürettiği olumsuz düşüncelerden uzaklaşırız, işte o zaman endişelerimiz ve vesveselerimiz bir sabun köpüğü gibi kaybolur.

• Bütün bunların ışığında TEOG2’nin sadece bir sınav olduğu asla unutulmamalıdır. Çocuklarımızın ruh ve beden sağlığı, her türlü sonuçtan kıymetlidir. TEOG süreci; 8. sınıf çocuklarımız üzerinde onarılması güç yaralar bırakmadan, gülümseyerek atlatılması gereken bir süreçtir.

TEOG ÖNCESİ SON TÜYOLAR

• Öğrencinin biyolojik saati ile sınavın saati eşleştirilmeli, sınav saatleri olan 09:00-12:00 arası uyuyarak geçirilmemeli.

• Yatma zamanı belirlenmeli ve sınav gecesine kadar aynı saatler uyunmalı.

• Beslenme alışkanlıkları düzenlenmeli. Sabah kahvaltı yapma alışkanlığı olmayan öğrenciler az da olsa düzenli kahvaltı eder hale gelmeli.

• Dışarda yemek yeme alışkanlığına özellikle son günlerde dikkat edilmeli.

• Stresi artıran olumsuz cümle kalıplarından uzak durulmalı.