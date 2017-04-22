Terlemeyi önleyen doğal yöntemler

Limon: Elma sirkesi ve bir limonu aynı oranda bir pamuğa damlatın. Ardından koltuk altınızı bu pamuk yardımıyla silin. Gece yatmadan önce koltuk altlarınıza limon suyu sürerek de gün içinde aşırı terlemenin önüne geçebilirsiniz.

Bitkisel Yağlar: Koltuk altı terlemesini azaltmak için bitkisel yağlardan faydalanabilirsiniz. 10 damla adaçayı yağını 15 damla lavanta yağı ve yarım bardak su ile karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı spreyli bir şişeye koyup deodorant gibi kullanabilirsiniz.

Adaçayı: Adaçayı etkili bir ter önleyicidir. Banyo yaparken son durulanma suyuna ada çayı yaprakları ekleyin. Her gün bal ile tatlandırılmış ada çayı içerek de aşırı terlemeyi önleyebilirsiniz.