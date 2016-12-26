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Tıp tarihinde bir ilk!

Polonya'da doğuştan eli olmayan 32 yaşındaki adama el nakli gerçekleştirildi.

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Polonya'da eli olmadan doğan Piotr isimli adama, hayatını kaybeden bir donörün eli nakledildi. Bütün hayatını sol eli olmadan geçiren 32 yaşındaki adama 13 saatlik operasyonla el nakli yapıldı.

Genç adamın şimdilik sadece parmaklarını oynatabilmesine rağmen doktorlar, umutlu.

Daily Mail'de yayınlanan habere göre; operasyonu gerçekleştiren Wroclaw Medical University'den Adam Domanasiewicz, bu naklin dünyada bir ilk olduğunu söyledi. "Bu nörofizyoloji ve organ naklinde bir dönüm noktası çünkü şimdiye dek doğuştan gelen vakalarda nakil işleminin gerçekleştirilemeyeceği düşünülüyordu" diye konuştu.

Operasyonun, belli organları olmadan doğan ve tek seçeneği protez olan binlerce insan için bir umut olabileceğini ekledi.

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