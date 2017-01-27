Tiroid ameliyatında bir ilk gerçekleştirildi

Tiroid toplumda en sık görülen hastalıklardan. Halk arasında zehirli guatr olarak bilinen toksik guatrda da bazı durumlarda ameliyat gerekebiliyor.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Makay, ellerde titreme, kilo kaybı , çarpıntı , sinirlilik, terleme kalpte ritim bozukluğu şikayeti olan tiroid hastalarında, hormon değerlerinin normalden yüksek çıktığını belirtti.

Doç. Dr. Özer Makay, ‘‘Gerekli ilaç tedavisi başlanarak görüntüleme tetkikleri yapıldı. Yapılan görüntüleme yöntemlerinde hastalarda tiroid bezinin sol tarafını tamamen dolduran ve aşırı hormon salınımı gerçekleştiren 4 santimetre çapında bir nodül tespit edildi.Hipertiroidi dediğimiz tiroid bezine bağlı fazla hormon salınımının birkaç sebebi bulunmaktadır. Toksiknodüler guatr da bu sebeplerden birisidir. Bu hastalıkta tiroid bezindeki nodül bağımsız bir şekilde normalden çok daha fazla tiroid hormonu üreterek vücuda salgılamaktadır. Bu hastalara ilk olarak uygun ilaç tedavisi başlanmalı ve hormon düzeyi normal hale getirilmelidir. Toksiknodüler guatr zemininde kanser gelişme ihtimali çok düşüktür ve tiroid bezinin iyi huylu hastalıklarındandır’’ Dedi.

TİROİD AMELİYATINDA SİNİR MONİTÖRİZASYONU SES TELLERİNİ KORUYOR

Doç.Dr. Makay, toksik guatr varlığında uygulanacak belli başlı tedavi yöntemlerinden birinin ameliyat olduğunu kaydediyor.

Doç.Dr. Makay, “Tiroid bezi ameliyatı öncesi bilgilendirme için konuştuğumuz hastalar bize sıklıkla iki soru yöneltmekte. Bunlardan ilki ses tellerim zarar görüp sesim kısalacak mı? Bir diğeri ise ameliyata bağlı boynumda yara izi kalacak mı? Tiroid bezi hastalıklarının cerrahi tedavisinde ses tellerini uyaran sinir risk altındadır. Ameliyat sırasında bu sinirin olumsuz etkilenmesi ses kalitesinde bozukluğa ve hatta ses kısıklığına ve yutma problemlerine neden olabilmektedir. Tiroid ameliyatları sırasında kullanılan sinir monitörü, ses tellerini uyaran ve ameliyat esnasında sesli ve görüntülü olacak şekilde bize uyarı veren bir sistemdir. Sinir monitorizasyon sistemi sinirin hem bulunmasında hem de korunmasında katkıda bulunabilmektedir. Ayrıca bu sistem ile ameliyat bitiminde ses tellerini uyaran sinirin korunduğu da teyit edilmektedir” şeklinde konuştu.

Ege Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Op.Dr. Murat Özdemir ise gerçekleştirdikleri ameliyatın hem ses telleri korunarak hem de koltuk altından kapalı yöntemle yapılan ilk ameliyat olduğunu ifade etti.

Sinir monitörü kullanımı ile beraber endoskopik tiroidektomi ameliyatının Türkiye’de ilk kez kullanıldığını belirten Doç. Dr. Özer Makay ve Op. Dr. Murat Özdemir “Ameliyatını yaptığımız hastamıza sinir monitorü kullanarak endoskopik tiroidektomi ameliyatı yaptık. Hastamızın boynunda hiç kesi yapmadan küçük delikler aracılığıyla ameliyatı gerçekleştirdik. Sinir monitörü kullanarak hem ses tellerine giden siniri tanımladık, hem de ameliyat sonrası siniri koruduğumuzu teyit etmiş olduk. Prof. Dr. Mahir Akyıldız ve Prof. Dr. Gökhan İçöz önderliğinde endokrin cerrahisi ekibimizin gayretiyle başarıyla sonuçlanan bu ameliyat Türkiye’de bir ilk” dedi.