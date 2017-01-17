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Ukrayna’da üç ebeveynli çocuk doğumu

Ukrayna’da dünyada ilk kez uygulanan yeni bir üreme yöntemi ile “üç ebeveynli bebek” doğumu gerçekleştirildiği bildirildi.

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Ukrayna’da dünyada ilk kez uygulanan yeni bir üreme yöntemi ile “üç ebeveynli bebek” doğumu gerçekleştirildiği bildirildi.

Nadezhda (Umut) Kliniği Müdürü Valeriy Zukin, düzenlediği basın toplantısıyla dünyada ilk kez izlenen bir yöntemle bu ayın başında bir doğum gerçekleştirdiklerini söyledi. Zukin, ebeveynlerden alınan hücrelerin başka bir kadından alınmış döllenmiş yumurtaya yerleştirilmesi sonucu bebeğin doğduğunu belirtti.

Kısırlık problemi olan 34 yaşındaki bir kadının 15 yıldır hamile kalamadığını, hastanın uzun yıllar Ukrayna ve İsrail’de tüp bebek yöntemi ile hamile kalmaya çalışsa da başarılı olunamadığını anlatan Zukin, "Hasta bizim kliniğimizde bu ay başında kendi bebeğini doğurdu. İlk defa ebeveynlerden (anne-baba) alınan hücrelerin donörden alınmış yumurtaya transferi ile hamilelik gerçekleşti.” dedi.

Zukin, uygulanan yöntem ile hastanın ve kocasının hücrelerinin temizlenerek donörden alınan yumurtaya aktarıldığını aktararak, "Sonuçta yenilenen yumurtada, genetik yapıda annenin ve babanın DNA’sından 25 bin gen, donörden ise 37 gen oluştu. Yani bebek üç ebeveyn sahibi oldu. Hamilelik boyunca DNA’ların varlığı Ukrayna ve Almanya’da laboratuvarlarda onaylandı. Uyguladığımız bu yöntemle doğumun gerçekleşmesi 'dünyada ilk kez' olarak kayıtlara geçti." ifadelerini kullandı.

Yöntemin dünyada sadece İngiltere’de yasal olduğunu belirten Zukin, henüz Ukrayna’da bu konuda bir düzenlemenin bulunmadığını kaydetti.

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