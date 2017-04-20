Uçuklardan kurtulmanın doğal yolları

Birçok insan, ağzın içinde küçük beyaz bakteriyel enfeksiyonlar olan ağız yaralarıyla uçuğu birbirine karıştırır. Oysa ki uçuklar, ağız veya burun çevresinde olan kırmızı, irinli kabarcıklardır. Uçuklar, ilk belirti döneminde küçük bir tahriş olarak başlar (belirtiler, kaşınmayı, yanmayı ve gerginliği içerir), sonra yayılır ve 1-2 hafta boyunca sıvı dolu uçukların daha geniş alanda kümelenmeleri olarak gelişir.

Uçuklara Dokunmaktan Kaçının

Bir uçuğa daha az dokundukça uçuk daha hızlı kaybolur. Uçuklar, fiziksel temas yoluyla yayılır, bir uçuğu kaşımak veya sürtmek herpes virüsünü, irini veya sıvıyı yüzünüzün (veya bir başka kişinin) geri kalanına yayacaktır. Uçuk, aşırı derecede tahriş edici, kaşındırıcı ve yakıcı olabilir, bazen de bir uçuğun kaşınmasına direnmek imkansızdır. Aşağıdaki tavsiye, bir uçuk tahrişine daha çok yayılmadan tepki vermenin göreceli olarak daha steril bir şeklini sunar.

Uçuğun Temizlenmesi

Bir uçuk kabarcığını koparmak veya kazımak yerine, uçuğu ve çevreleyen bölgeyi hafifçe ıslatmak ve yıkamak için temiz sabun bezi, sıcak su (daha sıcak daha iyidir) ve antibakteriyel sabun kullanın. Sıcak ve sabunlu su, uçuğu daha çok yayacak herhangi bir irinli sıvıyı temizlemek ve enfeksiyonu azaltmak üzere hareket eder. Uçuğu tahriş edecek ve daha ileri bir enfeksiyona neden olacak şekilde çok fazla sürtmemeye dikkat edin.

Uçuğun Hızla İyileştirilmesi

Saf petrol jeli veya ağrı kesici bir ürünle herpetik virüsü belirli bir bölgede kapatmak, tahrişi azaltmaya ve daha ileri bir enfeksiyon oluşmasını önlemede işe yarayacaktır. Bir ürünü uçuğunuza uygulamak için ellerinizi sıcak, sabunlu suyla yıkayın (öncesinde ve sonrasında), doğrudan uçuğa ve çevreleyen bölgeye önemli miktarda hafifçe sürün; bu, virüsün dışarı yayılmasını önleyecektir.

Uçuk Tetikleyicileri

Belli tetikleyiciler, herkes için farklıdır, ama stres, kaygı, menstruasyon, asitli veya tuzlu yiyecekler (patates cipsi veya limonlu yiyecekler), aşırı hava koşullarına (parlak güneş veya soğuk rüzgarlar) aşırı maruz kalma, nezle veya grip gibi diğer sağlık sorunları uçuğun yaygın görülen tetikleyicileridir. En yaygın görülen tetikleyicilerinizi belirleyin ve tetikleyicilerden kaçınmak, uçuğun başlamasını önceden görmek ve gelmekte olan bir uçuktan mümkün olduğu kadar çabuk kurtulmak, uçuk ortaya çıkmadan önce uçuk tedavisini başlatmak üzere harekete geçmek için uçuk oluşumlarını izleyin.