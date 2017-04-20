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Vücudunuzdaki su miktarı yeterli mi?

Vücudunuzdaki su miktarının yeterli olup olmadığını nasıl anlarsınız?

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Dünya nüfusunun yarısından fazlası, ciddi sağlık sorunlara yol açacak derecede susuzluğa maruz kalıyor. Suyun sağlığımız için önemi her fırsatta vurgulansa da yeterli su tüketmiyoruz.
 
Peki vücudun susuz kaldığının işaretleri neler?
 
- Susuzluk
 
- Ağız kuruluğu
 
- Yorgunluk
 
- Endişeli ve huzursuz
 
- Az tuvalete çıkma ve koyu sarı idrar
 
- Kuru cilt
 
- Kabızlık
 
- Baş dönmesi
 
- Baş ağrısı
 
- Ağız kokusu
 
- Şeker isteği
 
- Kas krampları
 
Daha ağır seyreden susuzluk işaretleri
- Çok güçlü susuzluk
 
- Daha hızlı kalp atışı
 
- Bilinç kaybı
 
- Hızlı nefes alma
 
- Boş bakışlar
 
- Düşük nabız
 
- Kuru ve kırılgan cilt
 
- Güçlü baş dönmesi
 
- Çok koyu renkli idrar
 
- Sıcak havalarda veya fiziksel aktivitelerde dahi terlememe
 
Susuzluğunuzu test edin
Elinizin üzerindeki deriyi iki parmağınızla sıkıştırın. Cildin katlanması hemen düzleşirse, vücudunuzdaki su oranı yeterli düzeyde. Cildiniz bir süre bile olsa asılı kalıyorsa vücudunuz susuz kalmış demektir.
 

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