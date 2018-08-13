Vücut ve beyin egzersizleri alzheimer riskini azaltıyor

Alzheimer hastalığının, ileri yaslarda ortaya çıkan, beynin bilgi, davranış ve gündelik yaşamını sürdürmede gösterdiği yetersizlik olarak tanımlandığını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, alzheimer hastalığının bir demans çeşidi olduğunu söyledi. Yaşlanma ile ılımlı düzeyde unutkanlık görülebileceğini belirten Aygün, "Değişimlerin günlük yaşam aktivitelerine etkileyecek boyutta olmaz. Ancak, aile bireylerin değişimi fark edebilir. Bu tabloya hafif kognıtıf bozukluk denir. Bu hastaların ancak düzenli takipleriyle demans tablosu gelişip gelişmeyeceği belirlenebilir. Alzheimer hastalığı, öncelikli hafızada, sonrasında beynin tüm bilişsel fonksiyonlarında ilerleyici kayıpla karakterize bir hastalıktır. 65 yaş üzerindeki grubun yüzde 2 ve 4’ünde, 85 yaş üzerinde ise yüzde

20’sinde görülmektedir” dedi.

Alzheimer hastalığının kesin sebebinin tam bilinmemekle birlikte kalıtsal faktörler, asetilkolin azalması, beyin dış yüzeylerinde anormal protein birikimi ve buna bağlı hücre kaybı, hücreler arası iletilerin kaybolması yer almakta olduğunu belirten Aygün, yavaş ilerleyen ve sinsi bir hastalık olduğuna değindi. Aygün, "Önceleri kısa süreli unutkanlıklarla başlar. Hasta yavaş yavaş yediklerini, eşyaları koyduğu yerleri unutur. Hastalık ilerledikçe kişinin günlük işleri aksamaya baslar. Sorduklarını tekrar sorar, çevre ile iletişim kurma yeteneğini kaybeder. Yakınlarını tanıyamaz olur. Psikolojik olarak etkilenme başlar ve içine kapanık bir hale gelir. Kendi öz bakımda ihtiyaçlarını karşılayamaz ve en sonunda yatağa bağımlı hale gelir” diye konuştu.

Alzheimer hastalığının tanısının konulması için nörolojik muayene, psikolojik değerlendirme ve demans tablosu oluşturacak diğer sebeplerin dışlanması için radyolojik tetkik beyin görüntülemesi ve kan tetkikleri yapılmasının gerekli olduğunu belirten Aygün, “Sağlıklı ve dengeli beslenme, E, B ve C vitaminleri, folik asit, omega-3 ağırlıklı beslenme, Akdeniz diyeti, beyin ve vücut egzersizleri ile hastalık riskini azaltmak mümkündür. Hastalığın kesin tedavisi olmamakla birlikte erken tanı çok önemlidir. Hastalığa eşlik eden davranış ve kişilik değişiklikleri takip edilmeli, uyku ve yeme düzeni kontrolü sağlanmalı ve psikiyatrik yardımla tedavi desteklenmelidir. Hastanın ilerleyici seyri düşünüldüğünde hasta ve yakınları için ileriye dönük planlar yapılmalıdır” dedi.