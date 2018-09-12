Yapay kalp nakli ile yeni hayat

Fransız Airbus firması uzmanlarınca geliştirilen ‘Carmat’ yapay kalbi, Danimarka Kraliyet Hastanesi Rigshospital’de bir hastaya nakledilecek. Carmat, normal bir kalp büyüklüğünde ve dakikada 5 litre kan dolaşımı yapabiliyor. Protezin devrim niteliği taşıdığını belirten Prof. Finn Gustafsson, “Yapay kalbi ilk gelen ihtiyaç sahibine nakledeceğiz. Hedefimiz senede 30-40 ameliyat” dedi.

İlk nakil ineklere

Naklin gerçekleştirileceği hastalarda tüm tedavi yollarının tükenmiş olması gerekirken, kalpteki sağ ve sol karıncıkların işlevlerinin yetersiz olması şartı aranacak. Carmat nakli, Danimarka’nın yanı sıra 4 pilot ülkede yapılacak. Protez kalbin, CE-belgesi alarak Avrupa’da onaylanabilmesi için ilk nakiller inekler üzerinde yapıldı.