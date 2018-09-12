Yapay kalp nakli ile yeni hayat
Sağlıklı bir hayat sürmek için kalp nakli bekleyen hastalara iyi haber Danimarka’dan geldi.
Fransız Airbus firması uzmanlarınca geliştirilen ‘Carmat’ yapay kalbi, Danimarka Kraliyet Hastanesi Rigshospital’de bir hastaya nakledilecek. Carmat, normal bir kalp büyüklüğünde ve dakikada 5 litre kan dolaşımı yapabiliyor. Protezin devrim niteliği taşıdığını belirten Prof. Finn Gustafsson, “Yapay kalbi ilk gelen ihtiyaç sahibine nakledeceğiz. Hedefimiz senede 30-40 ameliyat” dedi.
İlk nakil ineklere
Naklin gerçekleştirileceği hastalarda tüm tedavi yollarının tükenmiş olması gerekirken, kalpteki sağ ve sol karıncıkların işlevlerinin yetersiz olması şartı aranacak. Carmat nakli, Danimarka’nın yanı sıra 4 pilot ülkede yapılacak. Protez kalbin, CE-belgesi alarak Avrupa’da onaylanabilmesi için ilk nakiller inekler üzerinde yapıldı.
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