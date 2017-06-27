Yarım litre süt, 5 kilogram ete bedel

Uzmanlar, 1 yaşından itibaren insan için gerekli günlük kalsiyum miktarının yarım litre sütle karşılanabileceğini söyledi.İrkin, sütten alınan kalsiyumun diğer gıdalardan alınanlara göre daha sağlıklı, sindiriminin de daha kolay olduğunu belirterek, bir insan için gerekli kalsiyum için günde 2 bardak inek sütünün yeterli olacağını ifade etti.Balıkesir Üniversitesi laboratuvarında bununla ilgili araştırmalar yaptıklarını anlatan İrkin, şöyle devam etti:"Gıda mühendisliğinde sık sık süt üzerine araştırmalar, analizler yapıyoruz. Süt ve ürünleri, özellikle kalsiyum açısından çok önemli gıdalardır.

Kalsiyum diğer gıdalarda da bulunuyor. Biyoyararlılık dediğimiz, vücutta sindirilebilirlik olarak süt ve ürünlerindeki kalsiyum çok daha iyi. Günlük olarak bir kişinin alması gereken kalsiyum miktarı büyüme çağı, emzirme ve gebelik dönemi hariç yaklaşık 800 miligram. Yarım litre sütte de 500-625 miligram kalsiyum bulunuyor. Biz gün içinde süt ürünleri tüketerek bu kalsiyumu rahatlıkla alabiliriz. Diğer gıdalarda da kalsiyum bulunur. Meyvelerde, ette, her türlü gıdada var fakat yararlanabilirliği düşüktür."Sütten alınan kalsiyumu diğer gıdalardan almak için bunların çok yüksek miktarlarda tüketilmesi gerektiğine dikkati çeken İrkin, "İhtiyaç duyulan kalsiyum için yarım litre süt yerine 5 kilogram et, 1,5 kilogram havuç, 6 kilogram patates, 8,5 kilogram elma veya 2,5 kilogram ekmek tüketilmesi gerekir ancak bu mümkün değil.

Hem sindirilebilirlik hem de tüketilebilirlik açısından süt daha iyi bir kaynak." dedi.Sütün insan vücudu için hava ve su kadar önemli olduğunu vurgulayan İrkin, vücuttaki tüm fonksiyonlar için sütte kalsiyum dışında birçok yararlı mineral ve vitamin bulunduğunu aktardı. Sütün kas iskelet sisteminden, diş sağlığına, zeka gelişiminden göz sağlığına kadar birçok faydası olduğunu belirten İrkin, şunları kaydetti:"Sütün içinde B vitaminleri, A,D,E, K vitaminleri mevcut. Bu vitaminler vücut fonksiyonları için önemli bir yere sahip.

Eksikliklerinde vücutta birtakım sorunlar çıkabilir. Sütün önemli bir bileşeni olan laktoz, özellikle beyin gelişimi açısından önemli bir şekerdir. Aynı zamanda B grubu vitaminleri zeka gelişimi açısından, A vitamini göz sağlığı açısından önemli olan vitaminler. Ayrıca sütün içinde fosfor var. Fosfor, kalsiyumla birlikte alındığında yararlanabilirlik daha yüksektir. Özelikle gıdalarda kalsiyum ve fosfor oranlarının birebir olması önem taşımaktadır."Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından "okul sütü" adı altında yürütülen projenin son derece doğru olduğunu da dile getiren İrkin, programın küçük yaşlarda süt içme alışkanlığı kazanılması ve çocukların sağlığı için önemli olduğunu söyledi.