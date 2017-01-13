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Yaşlanmayı yavaşlatabilecek bir protein keşfedildi

Bilim adamları, vücuttaki hücrelerin ömrüne etki edebilen, yaşlanmayı yavaşlatabileceği düşünülen bir protein keşfetti.

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Scripps Araştırma Enstitüsünden (TSRI) araştırmacılar, TZAP adı verilen proteinin, kromozom uçlarını koruyan DNA parçaları telomerlerin, ne kadar uzun olabileceğini belirlediği ve kromozom uçlarını bağladığını bildirdi.

Araştırmada TZAP'ın, telomerlerin çok uzamamasını temin eden bir süreci yönettiği keşfedildi. Telomerlerin uzunluğu, vücutta hücrelere ömür biçmesi açısından büyük önem taşıyor, dolayısı ile yaşlanma ve kanser gibi kritik süreçlerde belirleyici bir rol üstlendiği biliniyor.

Araştırmanın sonuçları Science dergisinde yayımlandı.

Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Profesör Eros Lazzerini Denchi, keşif için "Telomerler, bir hücrenin saatini temsil ediyor. Belirli uzunlukta telomerlerle dünyaya gelirsiniz, bir hücre her bölündüğünde telomerden küçük bir parça kaybediyor. Telomer çok kısaldığında hücre artık bölünemiyor. Bu protein, telomer boyunun üst limitini belirliyor" ifadesini kullandı.

Yaşlanmayı yavaşlatıp yavaşlatmayacağı henüz bilinmiyor

Bilim adamları, telomerler boylarını uzatmanın yaşlanmayı yavaşlatıp yavaşlatmayacağını merak ederken, sıra dışı biçimde uzun telomerlerin, kanser açısından risk faktörü olduğu keşfedilmişti.

Araştırmaya, Amerikan Kanser Topluluğu, İsveç Uluslararası Araştırma Konseyi ve Ulusal Sağlık Enstitülerinin destek verdiği belirtildi.

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