Zamanın varken ruhunu ve bedenini yaza hazırla

Elif DEMİRTAŞ BİLİR

elif.demirtas@turkmedya.com.tr



"Bu yolda yapılan en büyük hatalardan birisi kısa zamanda fazla kilo verdiren şok diyet arayışı olacaktır." diyen Diyetisyen Kara şok diyetler hakkında uyarıda bulundu: Şok diyetler ilk başlarda kişiye cazip gelse de, uygulanan diyet ne kadar az içeriğe sahip de olsa birkaç hafta sonra kilo verme duracaktır ve verilen kilolar fazlasıyla vücuda geri dönecektir . Bu yüzden hazirana kadar olan bu süreçte ayda 3-5 kg kayıp olacak şekilde hedef koyarak sağlıklı bir şekilde bu süreci umudunuz kırılmadan sürdürebilirsiniz.

Yaza hazırlık diyeti aynı zamanda kış boyunca vücudumuzda artan toksinlerden arınmaya ve hücrelerimizi gençleştirip, yenilemeye ruhumuzu da hafifletmeye yönelik olmalı. İşte bu noktada antioksidanlar devreye giriyor. Baharın gelmesiyle çeşitlenen meyveler bol antioksidan içeriğiyle vücudumuzda biriken toksinlerin atılımına yardımcı olacak, hücrelerimizi yenileyecek ve tam anlamıyla bedenimizde bir temizlik sağlayacaktır. Günlük 2-3 porsiyon meyve , her öğünde bol salata ve zeytinyağlı sebze yemekleri tüketerek vücudumuza detoks etkisi yapabiliriz.

SU TÜKETİMİNİ ARTTIRIN

Şimdi kış günlerinde azalan su tüketimimizi arttırma zamanı. Metabolizmamızın düzenli çalışabilmesi, yağ yakımının gerçekleşmesi, yakılan yağların ve biriken toksinlerin vücuttan atılabilmesi için günlük en az 10 bardak su içmeye özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Kara, sabah uyanınca içilen 1 bardak suyun önemine de değindi. Su sindirim kanallarını açarak, güne enerjik uyanmanızı sağlayıp metabolizmanızı da hızlandıracaktır.

Havaların ısınmasıyla birlikte bol oksijenli bir bahar havası hem bedeninize hem de size iyi gelecektir. Her gün 30-45 dk yapacağınız tempolu yürüyüşler ile metabolizmanızı hızlandırarak yağ yakımını da artırabilirsiniz . Ayrıca güneşli günlerin artmasıyla D vitamini eksikliğine bağlı yaşanan metabolizmadaki yavaşlamanın da önüne bu yürüyüşler ile geçmek mümkün.

KAHVALTI İHMAL EDİLMEMELİ

Hafif ve besleyici bir kahvaltıyla güne zinde başlayarak metabolizmanızın çalışmasını başlatabilir gün boyunca motivasyonunuzu artırabilirsiniz . Diğer öğünlerde de kızartma gibi bol yağlı ağır yemekler tüketmek yerine fırında ya da ızgara et, sebze tercih etmek daha temiz bir beslenme düzeni kazanmamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca aldığımız karbonhidratların türüne de dikkat etmeliyiz. Beyaz ekmek, pirinç, börek, poğaça, kek yerine; tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, yulaf, bulgur, karabuğday, kinoa gibi tahılları tercih etmek çok daha doğru olacaktır.

Az az ve sık sık beslenerek, tatlı krizlerinin önüne geçmek mümkün. Ana öğünleriniz arasında tüketeceğiniz sağlıklı atıştırmalıklar ile kan şekeri düşmesi sonucunda yaşanan tatlı krizlerine de engellemiş olursunuz. En iyi atıştırmalıklara örnek vermek gerekirse; taze ve kuru meyveler, fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar, süt, yoğurt, kefir. Bu besinleri ara öğünlerde tüketilebilir bunun yanı sıra aralarda içeceğiniz yeşil çay , türk kahvesi gibi içeceklerle de yağ yakımınızı hızlandırabilirsiniz.

BAHARATLARI ÖNEMSEYİN

Tabi çoğu zaman göz ardı edilen baharatları da unutmamak lazım. Yemeklere, salatalara, yoğurt ya da kefire ekleyeceğimiz bu sihirli tozların kendisi küçük ama vücuda etkisi oldukça büyük olacaktır. Bu baharatların başında; pul biber ve zerdeçal geliyor. Yağ yakımını arttırdığı bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmış bu baharatları yemeklerinizde kullanmaya özen gösterin. Zencefil, biberiye, kekik, karabiber ve kimyon da zayıflamaya yardımcı diğer baharatlardandır .

Bu küçük önerileri uygulayarak bedeninizi ve ruhunuzu yaza daha sağlıklı bir şekilde hazırlayabilirsiniz.