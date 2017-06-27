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Dan Brown'ın yeni macerası İspanya'da geçecek

ABD'li ünlü yazar Dan Brown'ın 13 dilde aynı anda yayımlanacak yeni romanı 3 Ekim'de okurlarıyla buluşacak.

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Altın Kitaplar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de "Başlangıç (Origin)" adıyla yayınlanacak kitabın hikayesi İspanya'da geçecek.

Dünya çapında çok satan kitaplar arasına giren ve sinemaya uyarlanan serinin son halkasında, romanın kahramanı Harvard Simgebilim Profesörü Robert Langdon'ın yolu bu sefer Bilbao, Madrid, Sevilla ve Barselona'ya düşecek.

"Da Vinci Şifresi", "Melekler ve Şeytanlar", "Dijital Kale", "İhanet Noktası", "Kayıp Sembol" ve "Cehennem" kitaplarının ardından yayımlanan "Başlangıç", Türkiye, Brezilya, Fransa, İtalya, İspanya, İsveç, Danimarka, Hollanda, Norveç, Portekiz, Polonya, Katalonya ve Finlandiya'da aynı gün satışa sunulacak.

Kitabı ilk okuyanlar ise saat farkıyla Türk vatandaşları olacak.

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