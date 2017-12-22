İspanya'da tren kazası: 45 yaralı
İspanya'nın başkenti Madrid'de tren kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 4 ağır 45 kişi yaralandı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de tren kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 4 ağır 45 kişi yaralandı.
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