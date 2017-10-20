Peşmergenin Altunköprü'ye saldırısında 4 sivil öldü

Kerkük Devlet Hastanesi Müdürü Kerim Veli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ordu güçlerinin Altunköprü kasabasında kontrolü sağlamasının ardından bölgeden yaralıların gelmeye başladığını söyledi.

Yaralı sayısının artma ihtimali üzerine hastenede seferberlik başlatıldığına dikkati çeken Veli, ''Gerek asker gerek sivil yaralıların artması üzerine hastanede izinleri iptal ettik ve gün boyu mesaiye devam talimatı verdik.'' dedi.

Hastanedeki Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Uzmanı İbrahim Halil de ''Altunköprü kasabasından hastaneye 4 ölü, 11 yaralı sivil getirildi." ifadesini kullandı.

Hasan Felah isimli yaralı da "Irak güçlerinin kontrolü sağlamasının ardından Peşmerge, kasabaya katyuşa füzeleri ile saldırdı. Karnım ve bacağımdan yaralandım.'' diye konuştu.

İsa Hasib isimli Iraklı ise kasaba merkezindeki evine katyuşa füzesi düşmesi sonucu iki oğlu ile gelininin öldüğünü söyledi.