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1 ay önce fabrika işçisiydi, şimdi Arsenal'de!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, amatör futbolcu Cohen Bramall'ı 40 bin sterlin bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Bramall'ın, 1 ay önce bir otomobil fabrikasındaki işine son verilmişti.

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin amatör  lig takımlarından Hednesford Town'un 20 yaşındaki savunma oyuncusu Bramall'ın  denemelerde başarılı bir performans sergilediği ve 40 bin sterlin bonservis  bedeli karşılığında transfer edildiği belirtildi. 

Bu sezon İngiltere temsilcisinin 23 yaş altı takımında forma giyecek  İngiliz oyuncu hakkında değerlendirmelerde bulunan Arsenal'in teknik direktörü  Arsene Wenger, "Bramall genç, umut vadeden bir sol bek. Sadece üst liglerde  tecrübe eksiği var ama fantastik yeteneklere sahip. İnanılmaz hızlı, iyi bir sol  ayağı var ve çok istekli. Tüm bunlara bakılınca, heyecan verici bir transfer  gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

1 öncesine kadar fabrika işçsiydi

1 ay öncesine kadar bir otomobil fabrikasında çalışan ve firma tarafından işine son verilen Bramall ise daha önce Crystal Palace ve Sheffield Wednesday  takımlarıyla antrenmanlara çıkmasına rağmen teklif almadığını, Arsenal'e transfer olarak rüyasını gerçekleştirdiğini söyledi.

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