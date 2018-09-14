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12 Dev Adam, Karadağ'ı devirdi!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 79-69 yendi.

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Karşılıklı basketlerle girilen karşılaşmada Doğuş Balbay, Cedi Osman  ve Ersan İlyasova'nın sayılarıyla milli takım, 2. dakikaya 5-2 önde girdi. İlk  iki dakika içinde faul hakkını dolduran milliler, rakibinin pota altındaki etkili  ismi Dubljevic'in 10 sayısına engel olamadı ve 4. dakikayı 10-8 geride geçti.  Ersan İlyasova'nın Cedi Osman ile yaptığı ikili oyunlar sonrasında rakibinin  dengesini bozan ay-yıldızlı ekip, 7. dakikayı 18-12 üstün tamamladı. Semih  Erden'in de skora katkı vermesiyle kontrolü elinde tutan milliler, ilk çeyreği  26-18 önde bitirdi.
 
İkinci periyodun ilk bölümünde her iki takım da hücum  organizasyonlarında sıkıntı yaşadı. Rakibine 3,5 dakika sayı atma şansı vermeyen  milliler, Melih Mahmutoğlu-Furkan Korkmaz ikilisinin basketleriyle skoru 31-18'e  taşıdı. Popovic'in skor katkısı verdiği rakibi karşısında Furkan Korkmaz ve Ersan  İlyasova ile basketler bulan A Milli Takım, hücum ribauntlarından elde ettiği  ikinci şansları iyi değerlendirerek soyunma odasına 45-37 üstün gitti.
 
Üçüncü çeyreğin başında rakibinin baskılı savunması karşısında  zorlanan milliler, Cedi Osman'ın art arda basketleriyle farkın azalmasına izin  vermedi ve 25. dakikaya 7 sayı farkla önde girdi: 52-45. Dış atışlarda yüksek  yüzde yakalayan Karadağ, hücum ribauntlarındaki üstünlüğüyle farkı azaltsa da  milliler, periyodu 60-56 önde tamamladı.
 
A Milli Erkek Basketbol Takımı, final çeyreğinin ilk dakikalarında  Semih Erden ve Ersan İlyasova ile oyunun kontrolünü tekrar ele geçirdi.  Karadağ'ın molası sonrasında Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla hücumdaki etkinliğini  sürdüren ay-yıldızlılar, savunmada da etkili bir oyun sergileyerek rakibini  yanlış şut seçimlerine itti ve 35. dakikaya 11 sayı farkla önde girdi: 73-62.  Ersan İlyasova'nın üst üste basketleriyle rakibinin kendisine yaklaşmasına izin  vermeyen A Milli Takım, tempoyu istediği gibi ayarladı ve karşılaşmadan da 10  sayı farkla 79-69 galip ayrıldı.

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